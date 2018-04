Los últimos cinco años Netflix y Marvel Television han lanzado una serie nueva de superhéroes tras otra, pero también le han dado más oportunidades a historias que se han convertido en favoritas de la audiencia. Ese es el caso de "Jessica Jones".

Este jueves se anunció que Netflix renueva "Jessica Jones" para una tercera temporada. La noticia llega por The Hollywood Reporter y es confirmada por la cuenta Twitter oficial de la serie, así como por la actriz protagónica, Krysten Ritter.

"¡Se reveló el secreto! Estoy emocionada de finalmente compartir que haremos otra temporada de mi asunto favorito con mi gente favorita", indicó Ritter en una publicación vía Instagram.

"Jessica Jones" sigue la historia de una detective de Nueva York que, por azares del destino, se involucra en destapar injusticias. Su fama crece tras la caída del psicópata Kilgrave (David Tennant), pero también los problemas para ella y su entorno.

"Jessica Jones" forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, conformado tanto por películas como "Iron Man", "The Avengers", "Guardians of the Galaxy"; entre otras, así como las series de televisión "Agents of SHIELD", "Agent Carter", etc.

Puedes ver todos los episodios de "Jessica Jones" en Netflix, servicio que más adelante este año también lanzará lo nuevo de "Luke Cage" y "Daredevil".

Marvel Television también estrena este año las nuevas series "Cloak and Dagger" y "New Warriors".