"Sueños de Libertad" acaba de cumplir dos años al aire como líder absoluto en su franja y con más de 500 episodios emitidos desde su estreno en febrero de 2024. La ficción diaria, protagonizada por un elenco coral encabezado por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón, Dani Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández y Marta Belmonte, se mantiene desde su estreno como la favorita de las sobremesas españolas y suma cada vez más seguidores en todo el mundo. Con la tercera temporada recién estrenada, esta serie de época sigue sorprendiendo con giros de trama y la llegada de nuevos personajes a la colonia. ¿Qué sigue para la historia en las próximas semanas? ¿Qué novedades se vienen, incluido el esperado regreso de Alba Brunet? De todo esto conversamos con Joan Noguera, director de la serie, disponible en Atresplayer Internacional.

