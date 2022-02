Conforme a los criterios de Saber más

“And his name is John Cena!” (“¡Y su nombre es John Cena!”) es una frase tan repetida en la televisión que ha adquirido la dimensión memética, pero en estos días tiene más dimensión que la simple carrera en la WWE del gigante de 44 años al que menciona. Hoy John Cena es una verdadera estrella de las pantallas grandes y chicas, un camino en ascendencia relativamente largo, que se ha visto acelerado en los últimos meses por su protagonismo del show “Peacemaker” en HBO Max, la producción de streaming más solicitada del momento.

Es un verdadero cambio para John Felix Anthony Cena (23 de abril de 1977), nombre completo del artista, de su tranquila infancia en la localidad de West Newbury en el estado de Massachussets, el segundo de cinco hermanos.

Al contrario del imponente físico por el que se caracteriza ahora, Cena se describió que durante su infancia “era un niño flaco y escuálido al que le gustaba la música pop”. Todo cambió una Navidad cuando su padre, vestido de Santa Claus, le regaló algo que cambió su vida.

“A los 12 años, Papá Noel me regaló un banco de pesas y lo armé literalmente allí mismo”, recordó durante una reciente aparición en The Ellen Show. “(Otros niños) se metían conmigo todos los días por mi forma de vestir y de actuar. Me gustaba un estilo de música diferente y me molestaban por ser diferente. Pero en lugar de tratar de encajar, de alguna manera subí mi volumen. Quería ser más yo, y hacer ejercicio me ayudó a dar la ilusión que podía defenderme, ilusión que en parte convertí en una carrera como una superestrella de la WWE”.

Con este pie en el mundo del fisicoculturismo, Cena se graduó de fisiología del ejercicio del Springfield College en 1998 en su natal Massachusetts. Ese mismo año se involucró en lo que sería el primer peldaño de su ascenso a la fama: el cuadrilátero.

Estrella del ring

Tras mudarse a California, Cena se involucró en el mundo de la lucha libre, quizás algo inevitable tomando en cuenta que había crecido viendo este deporte y que su padre era un locutor del mismo.

Cena comenzó su carrera profesional en la lucha libre en el año 2000 bajo el nombre de “The Prototype” (El Prototipo), nombre bajo el cual ganó el campeonato de pesos pesados Ultimate Pro Wrestling, poniéndolo en la mira del poderoso World Wrestling Entertainment o WWE, aunque entonces todavía utilizaba el acrónimo de WWF.

John Cena posa con su cinturón de campeón mundial en 2007. (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Para el 2002, Cena ya participaba de eventos de la WWE y par el 2005, se unió a la división Raw, la cual reunía a los luchadores más famosos de la época, incluyendo quien sería uno de sus mayores rivales: Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

Demostrando que tenía más aspiraciones artísticas, John Cena sacaría en 2005 el álbum de hip-hop “You Can’t See Me” en colaboración con su primo Tha Trademarc, disco que llegaría a convertirse en uno de platino con la venta de más de 1,34 millones de unidades. De igual manera en 2006 protagonizó su primera película de acción titulada “The Marine” - producida por WWE Studios- junto a Kelly Carlson y Robert Patrick, este último un actor con quien se reunió también en el set de “Peacemaker”.

Entre la Roca y la pared

Curiosamente, en un acto que aparenta hipocresía gracias a la claridad que nos da el tiempo, Cena se peleó públicamente con Dwayne Johnson en 2008 por supuestamente priorizar su carrera como actor sobre la que tenía en el ring.

“Él, en un momento dado, amaba la lucha libre y quería hacer esto toda su vida. Explícame por qué no puede volver para un show del 15º aniversario o por qué no puede hacer una aparición en Wrestlemania”, dijo Cena en una entrevista. “Simplemente, es porque quiere ser un actor. No hay nada malo en eso, no hay nada malo en eso. (...) Pero no me jodas y me digas que te gusta esto cuando sólo lo haces para hacer otra cosa. Eso es lo único que me molesta de verdad.”

No fueron los únicos dardos que le lanzó Cena, quien al regreso del cuadrilátero de la ‘Roca’ en 2011 para WrestleMania XXVII no dudó en recordarle algunos de sus menos exitosos productos cinematográficos como “Hada por accidente” (2010).

Sin embargo, Cena también estaba trabajando en su propia carrera cinematográfica y a “The Marine” le siguió “12 Rounds” en 2009, “Legendary”, “Fred: The Movie” y “The Reunion” en 2010, así como apariciones en shows de televisión como “Psych” y “Parks and Recreation”.

Al final Cena fue el que terminó tragándose sus palabras, e incluso se disculpó con Dwayne Johnson por sus comentarios anteriores, alabando el trabajo que realizó este para abrir el camino a otros luchadores en Hollywood.

“Fue estúpido de mi parte. Realmente lo fue”, afirmó Cena en una entrevista con Sport Illustrated. “Esta era mi perspectiva en ese momento. Cuando estás involucrado en la rutina diaria de la WWE (...) no era capaz de ver la visión de Dwayne sobre lo que quería hacer personalmente , y cómo su éxito personal podría afectar a una marca global en crecimiento, era simplemente ignorante por mi parte.”

“Tenemos viseras a veces y la mía era ‘Oye tío, como fan, me encantaba que actuaras en este local todo el tiempo, nos dejaste tirados, ¿por qué no has vuelto aquí? Es obvio que aún estás sano y es obvio que aún eres capaz’”, recordó. “ En el otro lado de la valla, no vi al hombre que está tan impulsado a aplastar el estereotipo de ‘los luchadores profesionales son sólo luchadores profesionales, y no pueden hacer nada más, punto’. Aquí estamos, cuando Rock se fue en 2002, no triunfó de la noche a la mañana, y a través de quince años de trabajo duro, es el número uno de la taquilla en el mundo”.

Encontrando la paz

Su carrera cinematográfica continuó en 2015 con películas como “Trainwreck”, “Daddy’s Home” y “Sisters”, en 2016 prestando su voz a la película animada “Surf’s Up 2″ y en el 2017 apareciendo en el drama bélico “The Wall”, así como “Daddy’s Home 2″, “Ferdinand” y “Blockers”.

En 2018, Cena entró a las grandes ligas con un papel prominente en el blockbuster “Bumblebee”, un spin-off de la franquicia “Transformers”, así como papeles prominentes en las películas “Fighting with My Family” (2019) y la comedia de bomberos “Playing with Fire”.

El 2021 pasó a ser un año que cambió la carrera de Cena, quien no solo apareció en “F9: The Fast Saga” como el hermano perdido de Dominic Toretto (Vin Diesel) y aparente antagonista de la película. Ese año también Cena apareció por primera vez como su personaje más popular del momento, el violento superhéroe Peacemaker en la película de James Gunn “The Suicide Squad”, papel que estaba inicialmente destinado a Dave Bautista .

John Cena logró mostrar su carisma y dotes para la comedia en esta película, logrando destacar en un elenco lleno de estrellas como Margot Robbie y Idris Elba, Sylvester Stallone y Viola Davis. Es quizás por eso que el personaje fue elegido para una miniserie que salió el último mes en HBO Max, la cual explora más a fondo la historia del héroe y su dolor interior, permitiéndole a Cena mostrar más sus dotes actorales. La serie también parece haber sido un gran acierto para Warner Bros. y fue temporalmente señalada como la producción más grande en el mundo del streaming a finales de enero.

Pero a pesar de este renovado triunfo en Hollywood, Cena parece reacio a abandonar la lucha libre y su querido WWE, asegurando en repetidas ocasiones que tiene un compromiso de por vida con la marca. Sin embargo, el artista de 44 años también se ha sincerado de que habrá un punto en que su cuerpo ya no le permitirá subirse más al cuadrilátero. Pero tomando en cuenta que a mediados del año pasado él fue el protagonista de un evento titulado “The Summer of Cena”, a todas luces habrá más de Cena para entretenernos para rato tanto dentro y fuera del ring.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro | Tráiler de "El estafador de Tinder". (Fuente: Netflix)