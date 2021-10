Conforme a los criterios de Saber más

El productor y director Jorge Carmona era adolescente y acababa de terminar el colegio, cuando su hermano mayor, el recordado gerente de TV Javier Carmona, le mostró el camino que debía seguir para encontrar su verdadera vocación. Primero, lo llevó a una casa televisiva para que escriba los créditos de las películas. “Ahí empezó a despertar algo en mí”, recuerda el realizador. Luego, durante el verano, le consiguió prácticas profesionales en Filmocentro, una productora chilena que en ese tiempo tenía sede en Perú. Un lugar donde “vi por primera vez una cámara de cine y, la verdad, me enamoré”, asevera.

Y ese amor llevó a Carmona a seguir talleres de cine y de fotografía cinematográfica, a crear historias y a involucrarse con pasión en las ficciones. Desde entonces ha realizado varios proyectos audiovisuales entre largometrajes, series, documentales, videoclips y comerciales. Exitosas producciones de TV, como “Misterio”, “La gran sangre”, “Lobos de mar” y “Calle en llamas” tienen su sello. Y este 18 de octubre estrena “Llauca”, su propuesta más osada, grabada en el corazón de la ciudad portuaria, en coproducción con Gisela Valcárcel. Serán diez episodios de 50 minutos cada uno, que se emitirán de lunes a viernes, a las 11: 00 p.m., vía Latina. Una hora después la serie también podrá ser vista por Movistar Play.

“Es súper chévere haber logrado esa simbiosis que puede marcar un precedente interesantísimo en cuanto producciones en nuestro país. Agradezco mucho, tanto a Latina como a Movistar Play por haber creído en nuestro proyecto. Y que se estrene en Latina, que es donde empezamos a hacer ficciones, significa mucho para mí, es como una continuidad”, destaca Carmona.

Serie peruana "Llauca" se estrena este 18 de octubre por Latina. (Foto: Latina)

La historia

La trama de “Llauca” gira en torno a los personajes de Celia, (Miluska Eskenazi), su hermano Héctor (Alejandro Vargas), y Jefferson (Diego Sakuray). Celia, gran admiradora de Celia Cruz, aspira a alcanzar el éxito como cantante de salsa; Héctor es joven que encuentra en el hip hop una válvula de escape para descargar el rencor producto de circunstancias que afectaron a su familia. Jefferson, ex novio de Celia y también hijo de un criminal condenado, se esfuerza por sacar delante de manera honesta a su familia y hacerse un nombre como boxeador profesional. Los sueños de estos personajes se verán interrumpidos por un trágico suceso que afectará sus vidas y pone en marcha los eventos que marcarán a los personajes.

¿Cómo nace “Llauca”?

Nace de las ganas de contar una historia en el Callao y de conversaciones que había tenido con Gisela (Valcárcel) a inicios de 2019, sobre hacer ficción juntos. Tuvimos una reunión, le propuse coproducir esto, le conté la historia que tenía en la cabeza, le gustó, y echamos a andar la maquinaria. Todo fluyó bien porque había ganas y se creyó en el proyecto. Hemos dejado todo en la cancha, hemos sudado sangre, le hemos inyectado pasión, estamos contentos con el resultado.

¿Grabaron en pandemia?

Empezamos a grabar casi a fines de 2019, antes de la pandemia. Gracias a Dios nos agarró esto del coronavirus con el proyecto en edición, ya habíamos grabado, teníamos todo rodado. Así que apenas se pudo, continuamos con lo que faltaba.

¿La historia está inspirada en hechos reales, en personajes chalacos que conocemos?

La historia es mía, el guion es de Rasec Barragán y Carlos Galiano. La verdad hemos recogido por ahí algunas cosas de personajes, pero de por sí, la serie tiene que ver con el Callao, la salsa, el box, el pandillaje, realidades que son propias de todas partes.

¿Cómo ha sido rodar en San Judas Tadeo y sus alrededores, zonas conocidamente peligrosas?

La verdad haber rodeado en el mero mero San Judas ha sido súper chévere, todo lo que se generó, hubo muchísimo material y muchísima buena onda y apertura. Me gusta meterme a esos sitios, me gusta que se sienta lo que uno ve cuando está ahí porque la verdad hay historias y texturas maravillosas y -sobre todo- romper un poco los estigmas que uno tiene, de que esa zona es violenta. Y sí, es violenta, pero también hay gente que lucha día a día para salir adelante.

¿Van a aparecer personajes del barrio en la serie?

Aparecen de todas maneras. Eso es lo bonito de esta producción, va a haber muchas sorpresas.

¿Cómo fue la elección de los protagonistas, de Miluska Eskenazi, Diego Sakuray y Alejandro Vargas?

A Alejandro lo había visto en la película de Miguel Ángel Moulet, “Todos somos marineros”, y la verdad me pareció increíble su actuación. A Miluska le hicimos cásting, necesitaba alguien que cante, y ella me gustó mucho en todo sentido, canta increíble y es natural al actuar. Y Diego Zamuray es un actor de teatro físico, y yo necesitaba alguien que maneje la coordinación boxística y que tenga un estilo en particular. Además, a mí me gusta trabajar con gente conocida, pero también con actores que no son necesariamente conocidos en el ambiente televisivo. Me gusta hacer el mix, romper un poco los cánones establecidos y proponerles a los actores hacer cosas diferentes.

Entrevista a Miluska Eskenazi y Diego Farukay, protagonistas de la nueva serie "Llauca"

¿Quién tuvo la iniciativa de que Gisela Valcárcel participe con un papel en la serie?

Yo quería meterla ahí, me parecía interesante ponerla en otro contexto, con otro look. Me gusta proponerle a los actores hacer cosas diferentes. Gisela será Martha, una vendedora de papa rellena, una mujer aspiracional, como hay millones en nuestro país.

Gisela Valcárcel interpreta a Martha, una vendedora de papa rellena, en "Llauca": (Foto: Latina)

¿Melcochita está como artista invitado?

Tiene un personaje, el tío Genaro, que es como el tío mentor de Celia, un conocedor de la salsa, un hombre muy respetado y querido en el barrio.

Melcochita interpreta al tío Genaro, que es como el tío mentor de la cantante Celia (Miluska Eskenazi). (Foto: Latina)

Dejaste la valla alta con series como “La gran sangre” y “Misterio”, ¿qué esperas de los resultados de audiencia de esta producción?

El tema de la audiencia es impredecible, creo que hay un público que nos siguió con “La gran sangre”, que ha crecido, pero que está expectante de lo que hacemos, y hay un público joven que también nos puede seguir. Hemos hecho un buen trabajo, confiamos en que la gente se enganche.

