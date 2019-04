"Juego de Tronos" 8x02 EN DIRECTO: hora y canal para verlo en España

Llegó el día favorito de la semana para los fanáticos de "Juego de Tronos". Nos encontramos a puertas del estreno en España del capítulo número 2 de lo que será la temporada final en la ficción de HBO.

El avance emitido por la cadena de televisión estadounidense se centra en el personaje de Jaime Lannister se enfrentará a diversos problemas tras llegar al Norte. El hermano de Cersei no tendrá otra salida que presentarse delante de todos los líderes del Norte y, además, ante dos de sus más grandes enemigos: los Stark y los Targaryen. ¿Podrán los bandos perdonarle la vida luego de haber cometido graves asesinatos y crímenes?

En el mismo video, se adelanta un reencuentro entre Jon Snow y Tormund Giantsbane. Snow será notificado con una importante noticia: dentro de muy poco los caminantes blancos llegarán a Winterfell. ¿Quieres saber más detalles acerca del estreno del segundo episodio de "Juego de Tronos"? A continuación te contamos las diversas formas que existen para poder sintonizar el episodio.

Tráiler del segundo capítulo de "Game of Thrones". (Video: HBO)

¿A qué hora se estrena el episodio 8x02 de "Juego de Tronos"?

España: lunes 22 de abril a las 3:00 a.m.

Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.

Modos de ver en línea

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción.



SEGURIDAD BURLADA EN EL ESTRENO DE TEMPORADA

​A pesar de las diversas medidas de seguridad (como la autodestrucción de capítulos al finalizar cada rodaje) que HBO tomó para evitar la filtración de los episodios como ocurrió en temporadas pasadas, el plan fue truncado.



Según reportaron usuarios de Twitter, DirecTV Now (en Estados Unidos) habría accidentalmente compartido el primer episodio cuatro horas antes de la hora de estreno el domingo 14 de abril. Los fanáticos reportaron una alerta a todos los clientes de este servicio, la cual indicó que ya se encuentra disponible el primer episodio de la última temporada.