"Juego de tronos" 8x02 GRATIS por HBO Go: ¿cómo ver capítulo 2 de la temporada 8?

Juego de tronos 8x02 GRATIS por HBO Go | Debido al entusiasmo por el estreno de la temporada final de “Juego de Tronos” (“Game of Thrones” en su idioma original) HBO liberó todos sus canales para que todos los fans de la serie lograran ver el primer episodio de la octava temporada, sin importar si cuentan o no con una suscripción al mencionado canal.

Pero el desbloqueo de HBO solo duro del 12 hasta el 14 de abril, entonces ¿los fanáticos que no están suscritos a HBO no podrán ver el segundo episodio, que se estrenará este domingo 21 de abril y tendrá una duración 58 minutos?

Descuiden, sí se puede y de manera completamente legal. ¿Cómo? Aquí te presentamos algunas opciones de cómo ver “Juego de Tronos” y otras series de HBO completamente gratis en su plataforma ONLINE oficial sin pagar nada.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

Al igual que otros servicios de streaming, HBO Go te permite suscribirte completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Pero antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás utilizar esta opción.

Una vez que este suscrito a HBO Go podrás disfrutar de todas las temporadas de “Juego de Tronos”, incluida esta última. Además, podrás acceder a contenido exclusivo, series y películas, del canal. “Westworld” y “Big Little Lies” son algunas de sus producciones más exitosas.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



España: 7,99 euros al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

PLATAFORMAS PARA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE “JUEGO DE TRONOS”

Si bien HBO GO es la aplicación móvil por excelencia del canal de televisión y a través de ella podemos ver todas las temporadas de “Juego de Tronos”, junto a muchas otras series y películas exclusivas de la compañía, existen otras plataformas que, por convenio, también muestra la producción.

HBO GO



La aplicación por excelencia para ver “Juego de Tronos”de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos. La nueva temporada 8 de GOT da inicio el 14 de abril de 2019 y cada semana estrenará un nuevo episodio.



HBO Now



Mientras que la anterior era un aplicativo móvil para celulares o tabletas, este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de "Juego de Tronos".



Amazon Prime Video



Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Juego de Tronos con contenido exclusivo, pero la verdad es que la misma utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

En el avance del segundo episodio de la última temporada de “Juego de Tronos” se puede ver que tras su llegada a Winterfell, Jaime Lannister, el 'Matarreyes' será sometido a juicio. En el video, Daenerys le dice a Jaime que “de niña, antes de dormir, mi hermano solía contarme sobre el hombre que asesinó a nuestro padre y de todas las cosas que nosotros le haríamos”. Probablemente la ‘Madre de dragones’ ordene que encierren a Jaime mientras decide qué hacer con él.

Por la conversación entre Sansa Stark (Sophie Turner) y Daenerys (Emilia Clarke) es posible que Jaime revele la traición de Cersei y su trato con la Compañía Dorada.

En tanto, Jon debe decidir qué hacer con la revelación de Sam: Snow es el verdadero heredero de los Siete Reinos, es hijo legítimo de Rhaegar Targeryen y Lyanna Stark y su nombre real es Aegon Targeryen.

Ante esa revelación, Jon deberá decidir si reclama el Trono de Hierro que por derecho de sangre le pertenece, o dejar que Daenerys gobierne los Siete Reinos. En una entrevista con Entertainment Weekly, Kit Harington dijo que esta revelación es “la cosa más perturbadora del mundo” para su personaje. “Si Jon pudiera retroceder en el tiempo y decir: ‘lo que sea que vayas a decir, no me digas’, lo haría. Estaría feliz en la ignorancia”.

LA BATALLA CONTRA EL REY DE LA NOCHE



En Último Hogar, la casa de los Umber, mientras Tormund, Beric Dondarrion, Edd el Penas y otros soldados de la Guardia de la Noche constatan que el Rey de la Noche arrasó con todo a su paso, se encuentran con un mutilado Ned Umber. Cuando despierta con ojos azules, Beric lo incinera con su espada y se revela que las partes de cadáveres que rodeaban al niño forman el símbolo espiral de los Caminantes blancos.



En el tráiler del próximo episodio se muestra cómo el Norte se prepara para enfrentar a los White Walkers y el ejército de muertos, pero solo tienen hasta el amanecer. ¿Lograrán detenerlos?

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

En Estados Unidos el segundo episodio de la octava temporada de “Juego de Tronos” se estrenará el domingo 21 de abril, pero en España se emitirá al día siguiente. El nuevo capítulo de la serie de fantasía se lanzará a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:



España: 3:00 am del lunes 22 de abril

México: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

DURACIÓN DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA FINAL

Temporada 8, episodio 1

Fecha de estreno: domingo, 14 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:54

Temporada 8, episodio 2





Fecha de estreno: domingo, 21 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 0:58

Temporada 8, episodio 3





Fecha de estreno: domingo, 28 de abril a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:22

Temporada 8, episodio 4





Fecha de estreno: domingo, 5 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:18

Temporada 8, episodio 5





Fecha de estreno: domingo, 12 de mayo a las 9:00 p.m. (EE.UU.; ET/PT)

Duración estimada: 1:20

Temporada 8, episodio 6