"Juego de tronos" 8x03 GRATIS por HBO: ¿cómo y a qué hora ver el episodio de esta noche?

Ver Juego de tronos 8x03 ONLINE EN VIVO por HBO Go GRATIS | El segundo episodio de “Juego de tronos” (“Game of Thrones” en su idioma original) empezó con el juicio de Jaime Lannister y finalizó con la llegada de los Caminantes Blancos (White Walkers) a Winterfell. Gracias a la intervención de Brienne de Tarth el ‘Matarreyes’ se salvó y fue aceptado para luchar contra el ejército de muertos, como última oportunidad para demostrar su valía.

La desconfianza que existe entre Sansa y Daenerys es evidente, así que por consejo de su fiel amigo Jorah Mormont, la ‘Madre de dragones’ decidió aclarar las cosas con la hermana del Jon. La conversación parecía dar resultados hasta que la hija de Ned Stark preguntó por el futuro del Norte una vez terminada la guerra y dejó claro que no están dispuesto a perder la libertad que tanto les costó conseguir.

Después de que Tormund Giantsbane, Eddison Tollett y Beric Dondarrion llegan a Winterfell con la noticia de que el ejército de la noche se encuentra a tan solo unas horas del Norte. Jon realiza una reunión de emergencia con todos para planear las estrategias que van a utilizar ante la llegada del Rey de la noche.

Luego de eso, absolutamente todas parecen despedidas tácitas para lo que será una misión suicida. Una de las despedidas fue la de Ayra Stark y Gendry (Baratheon), quienes tras una conversación muy personal tienen relaciones sexuales.

Cuando Jon Snow le revela a Daenerys que en realidad no es un Stark sino un Targaryen, hijo de Rhaegar y Lyanna Stark, ella no da crédito a lo que está escuchando, pero tampoco tiene mucho tiempo para asimilarlo ya que en ese momento se oyen los cuernos que anuncia que los White Walkers se aproximan. El término de esta conversación será la más esperada luego de la batalla que está a punto de iniciarse.

TRÁILER DE CAPÍTULO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

¿A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

En Estados Unidos el tercer episodio de la octava temporada de “Juego de Tronos” se estrenará el domingo 28 de abril, pero en España se emitirá al día siguiente. El nuevo capítulo de la serie de fantasía se lanzará a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:



¿CÓMO VER EL CAPÍTULO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

VER ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



España: 7,99 euros al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo 3 de la temporada 8 de Game of Thrones gratis? (Foto: HBO) ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo 3 de la temporada 8 de Game of Thrones gratis? (Foto: HBO)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL CAPÍTULO 3 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

Al parecer, la lucha final es inminente. Los no muertos han sido divisados en el horizonte y ahora todo Winterfell se prepara para el encuentro que definirá el destino de Westeros. Al parecer los Caminantes Blancos tienen una ventaja, ya que, al ser un ejército de muertos, no necesitan descansar ni comer ni dormir para estar listos en la batalla.

En el avance se muestran fragmentos del próximo episodio donde los vivos hacen los últimos preparativos para enfrentar al Rey de la Noche y a todo su ejército. Aunque no se muestra nada del combate el grito de Brienne antes de empezar a luchar logra emocionar a los fans.

"Ya llega el Rey de la Noche", se escucha a Jon Snow en el tráiler del próximo capítulo de “Juego de tronos". "Los muertos ya están aquí", dice Daenerys Targaryen, confirmando que en el tercer episodio mostrará el enfrentamiento entre vivos y muertos.

FOTOS DEL CAPÍTULO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

¿Daenerys le cederá el trono de hierro a Jon? (Foto: HBO) ¿Daenerys le cederá el trono de hierro a Jon? (Foto: HBO)

¿A quién mira Sansa de esa manera? ¿A Daenerys?(Foto: HBO)



Tyrion y Varys permanecerán en las criptas durante la batalla (Foto: HBO)



¿Quiénes sobrevivirán al primer enfrentamiento contra los Caminantes blancos? (Foto: HBO) ¿Quiénes sobrevivirán al primer enfrentamiento contra los Caminantes blancos? (Foto: HBO)

¿Quién morirá en la batalla contra los Caminantes Blancos?(Foto: HBO) HBO

LOS RÉCORDS BATIDOS POR "GAME OF THRONES"

Desde que la serie épica de HBO, "Game of Thrones", regresó a las pantallas (domingo 14 de abril) con su octava y última temporada, la producción a alcanzando importantes récords en audiencia global.

Con los dos primeros capítulos, la serie superó las 30 millones de reproducciones solo en América Latina, a través de las distintas plataformas digitales (HBO Go, On Demand y VOD) donde se emite.

Asimismo, en Estados Unidos logró otros tantos récords:



El estreno de la serie se convirtió en la mejor transmisión en la historia de HBO.

Es el programa de entretenimiento guionizado más visto del año, superando a The Big Bang Theory de CBS (14.1 millones de espectadores en febrero de 2019).

Superó el récord como mejor transmisión de HBO previamente establecido también por "Game of Thrones" (16.9 millones de espectadores con el episodio final de la temporada 7).

"Game of Thrones" se ha consolidado como una de las pocas series que temporada a temporada incrementa las cifras de su audiencia. HABO compartió las estadísticas de los números por temporada:

Temporada 7: 32.8 millones de espectadores por episodio

Temporada 6: 25.7 millones de espectadores por episodio

Temporada 5: 20.2 millones de espectadores por episodio

Temporada 4: 19.1 millones de espectadores por episodio

Temporada 3: 14.4 millones de espectadores por episodio

Temporada 2: 11.6 millones de espectadores por episodio

Temporada 1: 9.3 millones de espectadores por episodio

Se espera que este domingo 28 de abril, con el estreno del episodio 3, La batalla de Winterfell, la tendencia ascendente continúe.