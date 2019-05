"Juego de tronos" 8x06 FINAL GRATIS por HBO Go: ¿cómo ver el episodio 6 de la temporada 8 sin pagar?

El último episodio de “Juego de tronos” (“Game of Thrones” en su idioma original) se estrenará el próximo domingo 19 de mayo de manera simultánea en todo el mundo y que tendrá una duración aproximada de 80 minutos. Entonces, ¿cómo ver el final de la temporada 8 de la serie basada en las novelas de George RR. Martin?

Aunque para el estreno de la octava temporada de "Juego de Tronos" HBO liberó su señal premium para su legión de fans, se trató de un evento único, que no se ha repetido más. Es decir, el gran final solo podrá verse a través de sus canales de televisión o de su plataforma de streaming, y esto podría suponer que los fanáticos que no tienen una cuenta en HBO Go no pueden ver el sexto capítulo; sin embargo, eso no es así.

Todavía existe una forma legal de ver el contenido de HBO completamente gratis. Aquí te contamos cómo ver la serie de fantasía y otras producciones de la plataforma ONLINE sin pagar nada.

En América Latina, los nuevos episodios de "Juego de tronos" están disponibles cada domingo en los canales HBO (subtitulado) y HBO 2 (doblada al español), y online mediante la app HBO GO, servicio al que puedes acceder de manera gratuita si pagas por el canal o de manera independiente pagando una suscripción mensual. Cabe mencionar que incluye una prueba gratuita de 7 días y que este servicio, en Estados Unidos se llama HBO Now.

Asimismo, los espectadores del Reino Unido pueden ver los nuevos episodios semanalmente en Sky o NOW TV, que ofrece una prueba gratuita de 7 días de pases de entretenimiento, y además si no terminaste ver las temporadas anteriores, puedes verlas pues en su catálogo están las siente entregas anteriores.

Arya Stark podría ser la encargada de ponerle fin a la tiranía de la reina loca. (Foto: HBO) Arya Stark podría ser la encargada de ponerle fin a la tiranía de la reina loca. (Foto: HBO)

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

Al igual que otros servicios de streaming, HBO GO ofrece un periodo de prueba gratis para que puedas disfrutar su contenido sin ningún compromiso. Solo deberás usar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar la app.

Pero debes tener presente que antes de que se cumplan el plazo, que en el caso de Perú es de 7 días, deberás cancelar tu suscripción a HBO GO, de lo contrario te empezarán a cobrar. ¡OJO! Para poder usar esta opción necesitarás vincular una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo.

Si te suscribes en este momento podrás ver el final de la octava temporada de “Juego de tronos” y disfrutar del amplio catálogo de series y películas de la plataforma streaming, que incluye exitosas producciones como "Westworld" y "Big Little Lies".

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Mientras que, en Europa, la mayoría de los países cuenta con el acceso especial a la aplicación. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



España: 7,99 euros al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Argentina: 155 pesos al mes

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

"Juego de tronos" 8x06: tráiler y qué sucederá al final de la serie de HBO (Foto: HBO) "Juego de tronos" 8x06: tráiler y qué sucederá al final de la serie de HBO (Foto: HBO)

¿EN QUÉ PLATAFORMAS VER EL FINAL DE “JUEGO DE TRONOS”?

Si bien HBO GO es la aplicación móvil por excelencia del canal de televisión y a través de ella podemos ver todas las temporadas de “Juego de Tronos”, junto a muchas otras series y películas exclusivas de la compañía, existen otras plataformas que, por convenio, también muestra la producción.

HBO GO

La aplicación por excelencia para ver “Juego de Tronos” de manera legal. Al ser una serie producida por el canal de televisión con el mismo nombre, no es de extrañar que quiera transmitir de forma exclusiva sus estrenos. La nueva temporada 8 de GOT da inicio el 14 de abril de 2019 y cada semana estrenará un nuevo episodio.



HBO Now

Mientras que la anterior era un aplicativo móvil para celulares o tabletas, este es un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. La misma puede también funcionar en páginas web, al igual que Netflix, para observar todo el contenido del canal ya listado, incluyendo la última temporada de "Juego de Tronos".



Amazon Prime Video

Este caso es un poco engañoso, ya que la plataforma se jacta de transmitir la última temporada de Juego de Tronos con contenido exclusivo, pero la verdad es que la misma utiliza el servicio de HBO para reproducir sus videos. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

El tráiler del último episodio de "Juego de tronos", muestra a Jon, Davos, Tyrion y Arya caminando entre los escombros y observando lo que queda de King’s Landing, mientras Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

Anteriormente, Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei.

En el video Arya Stark merodea en torno al ejército de Daenerys Targaryen, como buscando un espacio para acercarse. Jon Snow también está por ahí, probablemente evaluando sus próximos movimientos.

¿Qué hará Arya exactamente? Lo más seguro es que intente matar a la nueva reina de Westeros (Poniente). Después de todo, lo ocurrido en la capital del reino podría ocurrir en su hogar, debido a que el Norte no está dispuesto a someterse a esta nueva reina. Arya pareció entenderlo cuando vio los cuerpos quemados, cuando vio los edificios caídos. Arya ya había adelantado que no confiaba en Daenerys. Lo ocurrido en King’s Landing no ha hecho más que convencerla.



Tal vez a esos ojos se refería la profecía Melisandre: “Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.

Por otro lado, ¿Cuáles serán los primeros mandatos de Dany una vez que asuma el poder? Posiblemente elimine a los traidores y los que considere una amenaza para su reinado ¿Tyrion, Sansa, Jon y Arya tendrán el mismo destino que Varys?

¿A QUÉ HORA VER EL ÚLTIMO EPISODIO DE "JUEGO DE TRONOS"?

En Estados Unidos el sexto y último episodio de la octava temporada de “Juego de Tronos” se estrenará el domingo 19 de mayo, pero a España llegó un día después por la diferencia horario. El nuevo capítulo de la serie de fantasía se lanzó a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios: