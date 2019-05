"Juego de tronos" 8x06 FINAL ONLINE EN VIVO Y EN DIRECTO: ¿cuándo y a qué hora ver el capítulo 6 de la temporada 8?

En ‘The Bells’, penúltimo episodio de la octava temporada de “Juego de tronos” (“Game of Thrones” en su idioma original), tras descubrir la traición de Varys y sentenciarlo a muerte con el fuego Drogon, Jon Snow busca a Dany para decirle que que la ama y que siempre será su reina, pero ella le indica que se siente preocupada ahora que todos saben la verdad sobre su origen, pues a ella solo la temen, en cambio a él lo quieren.

Cuando Tyrion conversa con Dany se entera que han atrapado a su hermano y después de suplicarle a la ‘Madre de dragones’ detener el ataque si escucha las campanas de King’s Landing, busca a Jaime para ayudarlo a escapar y persuadir a Cersei de huir.

Sin mayor esfuerzo, Daenerys destruye la flota de Hierro y a los guerreros de la Compañía Dorada, y aunque las campanas anuncian la rendición de King’s Landing (Desembarco del rey), la nueva reina lanza el fuego de Drogon sobre gente inocente y destruye la Red Keep (Fortaleza Roja), sepultando bajo los escombros a los hermanos y amantes Cersei y Jaime Lannister.

Si bien la ‘Madre de dragones’ consiguió lo que buscaba desde la primera temporada de “Juego de tronos” aún debe consolidar su reinado. ¿Jon y Tyrion continuarán apoyándola? ¿Sansa y Arya intentarán derrocarla? ¿Qué pasará en el último capítulo de la serie?

TRÁILER DEL CAPÍTULO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

HORARIO PARA VER EL CAPÍTULO FINAL DE "JUEGO DE TRONOS"

Mientras en Estados Unidos, el sexto episodio de la octava temporada de “Juego de Tronos” se estrenará el domingo 19 de mayo, en España se emitirá al día siguiente por la diferencia horaria. El nuevo capítulo de la serie de fantasía se lanzará a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



España: 3:00 am del lunes 20 de mayo

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Chile: 10:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Brasil: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"?

A nada del gran final, Daenerys Targaryen logró arrebatarle el Trono de Hierro a Cersei Lannister, pero ¿la ‘Madre de dragones’ logrará conservarlo?

Por lo visto en el tráiler del gran final de "Juego de tronos", mientras Jon, Davos, Tyrion y Arya caminan entre los escombros y observan lo que queda de King’s Landing, Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

En el cuarto episodio Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei.

Tal vez a esos ojos se refería la profecía Melisandre: “Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.

Por otro lado, ¿Cuáles serán los primeros mandatos de Dany una vez que asuma el poder? Posiblemente elimine a los traidores y los que considere una amenaza para su reinado ¿Tyrion, Sansa, Jon y Arya tendrán el mismo destino que Varys?

FOTOS DEL CAPÍTULO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE "JUEGO DE TRONOS"

Para los anteriores episodios de la temporada final de “Juego de Tronos” HBO compartió varias imágenes promocionales antes del estreno de cada domingo. Sin embargo, para el gran final se limitó a publicar un par de fotos.

En las instantáneas aparecen Tyrion visiblemente afligido por el actuar de la “Reina Loca”, y Daenerys Targaryen mirando su reino rodeado por las cenizas.

¿QUIÉNES MURIERON EN LA ÚLTIMA BATALLA DE "GAME OF THRONES"?

Varys

La ‘Araña’ fue uno de los mejores jugadores del ‘Juego de tronos’, pero su última jugada no salió como esperaba. Varys fue detenido y después condenado a muerte por la misma ‘Madre de dragones’.



Harry Strickland

Harry Strickland sobrevivió a la primera embestida de Drogon, pero cuando escapaba de dothrakis e inmaculados, fue alcanzado por la espalda por una lanza de Gusano Gris. Cayó sin mediar palabras.



Euron Greyjoy

Pudo matar a un dragón en ‘The Last of the Starks’ (8x04), pero contra Drogon simplemente no pudo hacer nada. Euron Greyjoy fue sorprendido por el aire por Daenerys y Drogon y en cuestión de segundos perdió a su flota entera. Apenas sobrevivió, aunque solo para tener su última pelea en la orilla. Jaime Lannister lo retó a un duelo del que no salió vivo.



Qyburn

Después de que Drogon destruyera la ciudad y se acercara a la Red Keep, Qyburn evacuaba junto a la reina y sus soldados, pero cuando bajaban unas escaleras, se encontraron con el Perro y murió en el acto.



El Perro y la Montaña

Finalmente, ‘Cleganebowl’ fue desatado y a la pelea no sobrevivió ninguno de los hermanos Clegane. Tras una dura batalla y en vista que la Montaña no moría (porque era una ‘zombi’), al Perro solo le quedó una cosa por hacer: se lanzó contra la Montaña y juntos cayeron desde las alturas de la Red Keep sobre el fuego que ardía sobre la ciudad. Ambos desaparecieron en las llamas.



Jaime y Cersei Lannister

Los mellizos, amantes y villanos de "Game of Thrones" murieron. La caída de King’s Landing cobró la vida de ambos. Jaime y Cersei intentaron escapara y cuando estaban cerca del lugar donde los aguardaba un bote, se encontraron con una salida bloqueada por piedras. No había más que hacer. Vinieron juntos al mundo. Se fueron juntos también.