Ha sido una larga espera, pero ya estamos a vísperas de que comiencen las Olimpiadas de Tokio 2020, que se inaugurarán este 23 de julio y terminarán el 8 de agosto.

Esta es la segunda vez que Japón es sede de los Juegos Olímpicos de Verano, después de Tokio 1964, así como la cuarta vez en total luego de ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1972 (Sapporo) y 1998 (Nagano). Es por eso que cuando el ‘País del sol naciente’ consiguió nuevamente este honor, destinó considerables recurso para hacer de estas Olimpiadas un evento para la historia. Y aunque sus planes fueron descarrilados por la pandemia del COVID-19, la cual causó la postergación por un año, esto no impidió que en el tiempo extra de espera el gobierno japonés continuara utilizando todas las herramientas disponibles para su promoción, incluyendo su principal exportación cultural, el anime.

Es así que personajes queridos como Astro Boy, Goku, Sailor Moon, Naruto y Luffy han estado promocionando el evento. Por nuestra parte, para que el lector vaya calentando también para las Olimpiadas, seleccionamos algunos de los mejores animes deportivos que puedes ver actualmente en plataformas de streaming.

“Captain Tsubasa” / “Súper Campeones”

"Captain Tsubasa" - (Fuente: TV Tokyo)

Entre los múltiples animes sobre fútbol, pocos han tenido el impacto que los “Super Campeones” (“Captain Tsubasa”) lograron en Latinoamérica, donde las aventuras de Oliver Atom (Tsubasa Oozora) en la cancha cautivaron a grandes y chicos durante semanas - a veces en el mismo partido.

Creada por Yōichi Takahashi en 1981, la serie ya supera las cuatro décadas de existencia y por lo tanto presenta múltiples versiones hasta la fecha. Netflix tiene en este momento disponible “Captain Tsubasa: Road to 2002”, más conocido en Latinoamérica como “Súper Campeones 2002”, la cual recopila eventos de la carrera del personaje principal desde sus comienzos escolares hasta su carrera internacional.

Amazon Prime Video por su parte tiene disponible la versión de “Captain Tsubasa” que salió en 2018 en el contexto del Mundial de Rusia. Este remake, de 52 episodios en total, mantuvo la nomenclatura del japonés original y se enfocó solamente en la época escolar de Tsubasa.

“Inazuma Eleven”

"Inazuma Eleven" - (Fuente: TV Tokyo)

El otro gran anime sobre fútbol es “Inazuma Eleven”, creado como el centro de una gran franquicia de videojuegos, mangas y animes. La serie original sigue a Mamoru Endou, un niño con aspiraciones futbolísticas que tendrá que poner en forma a su equipo escolar para cumplir su sueño de participar en un importante torneo juvenil. Advertimos que este anime va más por los elementos fantasiosos, así que no debe esperarse realismo ni respeto por las leyes de la física.

Amazon Prime Video actualmente cuenta con 78 de los 127 episodios de la serie original, así como su primera película “Inazuma Eleven the Movie: The Ultimate Force, Team Ogre, Attacks!”

“Ashita no Joe” / “El campeón”/”La mañana de Joe”

"Ashita no Joe" - (Fuente: Nippon TV)

Pocas series deportivas tienen el pedigree de “Ashita no Joe”, un clásico anime de boxeo creado por Asao Takamori que se estrenó originalmente en forma de manga en 1968.

Amazon Prime Video actualmente tiene todos los episodios de la serie de 1981 bajo el título de “El campeón”, contando toda la historia de Joe Yabuki, un delincuente que encuentra un nuevo propósito en su vida en el mundo del boxeo.

El impacto de la serie en los animes deportivos no es de subestimar, y en el 2018 salió una serie de boxeo titulada “Megalobox” la cual, inspirada en “Ashita no Joe”, cuenta la historia de una serie de torneos de boxeo futuristas donde los competidores utilizan exoesqueletos para boxear. Esta última la puedes encontrar en Netflix.

“Hajime no Ippo”

"Hajime no Ippo" - (Fuente: Nippon TV)

Si quieres una serie de boxeo relativamente más moderna, recomendamos “Hajime no Ippo”, un manga sobre el novato pugilista Makunouchi Ippo y su ascenso en el mundo del boxeo. La saga tiene también el honor de ser el octavo manga más longevo de todos los tiempos, con más de 1300 capítulos hasta la fecha.

Veinticinco capítulos de la serie están disponibles en la plataforma de streaming de anime Crunchyroll como parte de la tercera temporada de la serie, titulada “The Rising”, los cuales podrás ver sin costo alguno inscribiéndote gratuitamente, aunque con publicidad.

“Yowamushi Pedal”

"Yowamushi Pedal" - (Fuente: TV Tokyo)

Considerado por algunos el mejor anime de ciclismo - aunque tampoco hay tantos de este tema -, “Yowamushi Pedal” cuenta la historia de Sakamichi Onoda, un aficionado a la animación japonesa que es convencido de unirse al club de ciclismo de su colegio, un ecléctico grupo de curiosos personajes.

Actualmente Amazon Prime Video cuenta con la serie original - de 37 episodios- así como su secuela “Yowamushi no Pedal Grande Road”

“Kuroko no Basket” / “Kuroko’s Basketball”

"Kuroko no basket" - (Fuente: Netflix/Crunchyroll)

Uno de los animes deportivos de los últimos años es “Kuroko no Basket”, el cual gira en torno a Tetsuya Kuroko, un prodigio del baloncesto miembro de un legendario equipo escolar que se tendrá que enfrentar a sus antiguos compañeros luego de ingresar a la secundaria.

Netflix actualmente cuenta con las dos primeras temporadas de la serie, mientras que Crunchyroll cuenta además con la tercera temporada y la película, aunque esta última requiere su servicio premium.

“WAVE!! -Let’s go surfing!!-”

"WAVE!! -Let's go surfing!!-" (Fuente: TV Tokyo)

El surfeo no es un tema frecuentemente tratado por el anime, siendo “WAVE!! -Let’s go surfing!!-” la excepción más que la regla. Esta producción ambientada en el pueblo costero de Ōarai (Japón), presenta a Masaki, un joven que se enamora del surfeo luego de ser introducido al deporte por un estudiante de intercambio llamado Shou.

A ellos se le unirán otros aficionados al deporte como el otaku Naoya y el estudioso Yuuta, entre otros, para competir en torneos locales. Los 12 episodios de este anime están disponibles en Crunchyroll.

“Run with the Wind”

"Run with the Wind" - (Fuente: Nippon TV)

Originalmente una novela de la escritora Shion Miura, “Run with the Wind” ha sido posteriormente adaptado a un manga, una película y un anime. La historia se centra en Kakeru Kurahara, un prodigio del atletismo que dejó el deporte una vez que ingresó a la universidad. Él es reclutado por otro deportista de nombre Haiji Kiyose, quien tiene como sueño participar en una prestigiosa maratón de postas universitaria, por lo que necesita entrenar a un equipo de novatos en el arte del atletismo.

El anime, disponible en Crunchyroll, cuenta con 23 episodios.

“Free!”

"Free!" - (Fuente: Tokyo MX)

Dime si has leído esta descripción antes: un prodigio en un deporte, en este caso natación, llega a un nuevo centro educativo y revitaliza el club de esa disciplina. Esa es la historia de Haruka Nanase en “Free!”, una serie que si bien no sale demasiado del molde de los animes deportivos, es elevada enormemente por la animación de Kyoto Animation.

Las tres temporadas de la serie, 37 episodios en su totalidad, están disponibles en Crunchyroll.

“Diamond no Ace” / “Ace of the Diamond”

"Diamond no Ace" / "Ace of the Diamond" (Fuente: TV Tokyo)

El béisbol es el deporte más popular en Japón y la cantidad de animes sobre este deporte lo demuestran. Entre ellos uno de los mejores es “Ace no Diamond”, también conocido como “Ace of the Diamond”, una serie sobre un lanzador de béisbol llamado Eijun Sawamura, quien es reclutado a una prestigiosa academia con la promesa de participar en el torneo nacional llamado Kōshien.

Las tres temporadas del anime, en total 178 capítulos, están disponibles en Crunchyroll.

Menciones honrosas

Además de los animes antes mencionados, varias excelentes series quedaron fuera de la lista por no haber una manera fácil de verlas o por no presentar deportes que estarán en los Juegos de Verano. Igual son interesantes de revisar para quien tenga afición por los animes deportivos.

“Yuri on Ice”: el anime de patinaje sobre hielo que cautivó a millones tras su salida en 2016, combinando no solo una historia sobre este elegante deporte y excelente animación con una historia de amor LGBT que evita los clichés de este género en la animación japonesa. Disponible en Crunchyroll.

“Haikyuu”: Otro excelente anime sobre básquetbol cuya única razón por la cual no está en la lista principal es el hecho que no encontramos ninguna manera de verlo legalmente.

“The Prince of Tennis”: Un verdadero clásico y quizás el anime sobre tenis más famoso hasta la fecha. Trata de Ryoma Echizen, un prodigio en la cancha cuya mayor ambición es vencer a su padre, un tenista internacionalmente famoso. Si bien el anime no está actualmente en ninguna de las plataformas de streaming, la versión live-action sí está disponible en Netflix.

