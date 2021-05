Conforme a los criterios de Saber más

Es indudable que las historias de superhéroes son el género más popular en la actualidad, pero no todas las compañías están igualmente posicionadas para aprovecharse de este fenómeno, que no solo envuelve la industria cinematográfica sino también el cada vez más relevante campo de batalla que son las plataformas de streaming.

En este aspecto Netflix se ha visto en desventaja frente a sus rivales Disney+ y HBO Max, los cuales cuentan con importantes marcas como Marvel y DC Comics respectivamente. Pero la compañía piensa pronto revertir sus fortunas y su primer paso será el estreno de “Jupiter’s Legacy” este 7 de mayo.

Basado en un cómic del 2013 escrito por Mark Millar y dibujado por Frank Quitely, “Jupiter’s Legacy” cuenta una historia de superhéroes centrada en un conflicto intergeneracional entre los valores tradicionales de un establecido equipo de héroes y sus sucesores.

Pero la principal importancia de la serie es que esta es la primera serie producida a raíz de la compra en 2017 por Netflix de Millarworld, la empresa creada por el prolífico guionista escoces para tener bajo un solo nombre a su variado catálogo de creaciones.

Un veterano escritor de tiras cómicas con experiencia tanto en DC Comics como Marvel, Mark Millar es conocido por escribir algunas de las historias más icónicas de las últimas tres décadas como “Superman: Red Son”, “Civil War” y “Wolverine: Old Man Logan”, tres de las cuales han tenido adaptaciones a películas animadas o han inspirado filmes live-action.

En 2004, ante el consejo de Stan Lee de crear sus propios personajes, Millar fundó la compañía Millarworld, colaborando con otros conocidos artistas del medio como Dave Gibbons (“Watchmen”) y John Romita Jr. Bajo esta marca, el guionista produciría populares títulos como “Wanted”, “Kick-Ass”, “Kingsman” y, por supuesto, “Jupiter’s Legacy”, entre muchos otros.

Con bastantes de los títulos de Mark Millar ya adaptados a exitosas películas, y otros todavía libres para ser explotados, la compra de Millarworld fue un movimiento racional para Netflix, que a partir del 2015 ya había incursionado en el género de superhéroes con una colaboración con Marvel que produjo populares series como “Daredevil”, “Jessica Jones” y “Luke Cage”, entre otras.

Pero tras el éxito de su contenido original como “House of Cards” y “Stranger Things”, así como la aparición de más rivales en el mercado del streaming, la firma fundada por Reed Hastings sabía que no podría sobrevivir de franquicias ajenas y que tenía que encontrar sus propias. Un atisbo de esta incursión se pudo ver poco antes de la adquisición de Millarworld, cuando en julio de 2017 Netflix aprobó la producción de “The Umbrella Academy”, una adaptación del cómic creado por el vocalista de My Chemical Romance Gerard Way que presentaba una subversiva variación de la ya conocida historia de un grupo de jóvenes con superpoderes reunidos por un misterioso benefactor al estilo de los X-Men.

La compra de Millarworld fue finalmente anunciada en agosto del 2017, convirtiéndose, por un monto hasta ahora no revelado pero que se estima podría ascender a los US$100 millones, en la primera adquisición de otra empresa por Netflix.

ESTO ES SOLO EL COMIENZO

Aunque con la compra de Millarworld se esperaba que Netflix comenzaría con adaptaciones de franquicias más conocidas, al final la serie que se eligió fue “Jupiter’s Legacy”, un ambicioso proyecto que abarca más de 90 años de mitología y que el propio Millar concibió como el trabajo que lo llevaría a dar su siguiente paso como creador.

A diferencia de otras obras escritas por Millar, “Jupiter’s Legacy” se encuentra más en la escala del idealismo que del cinismo que algunas de las nuevas producciones de superhéroes profesan.

“Las personas esperaban que fuera como ‘Kick-Ass’ o ‘Kingsman’, las cuales son bastante nihilistas, violentas e irónicas, mientras que este show es bastante sincero”, dijo el creador en una entrevista con The Guardian. “‘Kick-Ass’ es un pastiche de los superhéroes, pero ‘Jupiter’s Legacy’ es una carta de amor. La gran pregunta es: ¿es éticamente correcto, si tienes el poder de salvar al mundo, de hacerte a un lado y no hacer nada?”.

Como se mencionó antes, el conflicto de la historia radica en las diferencias generacionales ejemplificadas por la familia Sampson. El patriarca de la familia, Sheldon, es también conocido por su alter ego The Utopian, un ser con poderes similares a los de Superman que es líder de un equipo llamado The Union, el cual defiende al mundo desde 1930.

Pero sus inflexivos valores hacen que sea considerado muy anticuado por las nuevas generaciones y lo pone en conflicto directo con sus hijos Chloe y Brandon, que también deben enfrentar la gran presión de las expectativas que tienen sobre ellos sus padres y la sociedad.

“Superman es el mejor tipo que podrías tener, pero imagínate si fuera tu papá”, reflexiona Millar. “Esa es la idea de The Utopian, al que todo el mundo adora. ¿Pero que significa para tus hijos? Porque la presión es increíble”.

Las expectativas por parte de Netflix también son altas para la serie de ocho capítulos, que marcará el futuro de la compañía en el género de superhéroes. Aunque la plataforma de streaming todavía no apuesta en su éxito, y se sabe que todavía no ha aprobado la salida de una segunda temporada. “Eso depende del público”, afirmó Millar en conversación con Deadline.

“Jupiter’s Legacy” que ese no es el único proyecto de Millarworld ya en producción. “American Jesus”, basado en el cómic sobre un niño de 12 años que descubre que es la reencarnación de Jesucristo, ya ha sido anunciado; mientras que “The Magic Order”, una serie sobre cinco familias de magos que protegen secretamente al mundo de amenazas sobrenaturales, podría ver su grabación, suspendida debido a la pandemia del coronavirus, reanudarse en el futuro cercano. Lo cierto es que para Netflix y sus intentos de crear franquicias que le den competencia a Marvel y DC Comics, esto solo es el comienzo.

