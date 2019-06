"Karina y Timoteo": esto dijo María Pía de su ingreso al programa en 1999

Luego de que Karina Rivera hablara del verdadero motivo por el que no continuó en la conducción del recordado programa infantil "Karina y Timoteo", recordamos qué dijo en su momento la reemplazante, María Pía Copello.

►Karina Rivera y el comentado momento de frustración que vivió en la Teletón

►Karina Rivera reveló la verdad detrás del final de "Karina y Timoteo" | VIDEO

En conversación con el suplemento TV+ de El COmercio en agosto de 1999, María Pía Copello habló sobre su ingreso al programa, el cual en un principio iba a ser temporal. De hecho, por temas contractuales, el programa se llamó "Karina y Timoteo" hasta fines de ese año, a pesar del cambio en la conducción.

"Por ahora no han definido cuánto tiempo me voy a quedar. No se sabe si Karina vuelve o no. Lo que sé es que ahora está cuidando a su hijo, y cuidándose a ella misma. Yo no soy un reemplazo, sino una invitada y ya depende de mí el que me gane a los niños. Tampoco es cuestión de continuar con el mismo carisma o forma de ser de Karina", sostuvo Copello en ese entonces.

Como se sabe, el cambio terminó por ser permanente hasta el final del programa en 2006. En otro momento de la entrevista, María Pía habla de su trato con Ricardo Bonilla (Timoteo).

"Con Timoteo me llevo muy bien. Yo pensé que el cambio iba a ser un poco más difícil, porque todos estaban adaptadísimos a Karina. Sin embargo, han sido muy buenos conmigo. Creo que Timoteo y yo nos hemos complementado muy bien y eso es importante. El me maletea un montón y yo a veces me dejo llevar", dijo.

Encuesta ¿Con qué programa te quedas tú? Karina y Timoteo

María Pía y Timoteo Ver Resultados VOTAR Karina y Timoteo 0%

María Pía y Timoteo 0%





En la entrevista no faltó mención a su hermana, Anna Carina, que también pasó por un cásting para reemplazar a Rivera. "Se dijo que le quité el lugar a mi hermana. Ella también hizo un cásting y como es más conocida que yo, se empezó a decir que era la futura animadora. Nada era concreto. Ella prefiere dedicarse a la música y la imagen que debes dar en un programa de estas características no acepta que tengas un look diferente en otra faceta", contó.

El martes último Bianca Casagrande, ex productora de "Karina y Timoteo", habló sobre la llegada de María Pía al programa. "Renuncié el mismo mes que ocurre el cambio, porque tengo principios. Renuncié porque no estaba de acuerdo con que entrara María Pía (Copello). Además, al comienzo el canal aceptó a Anna Carina", explicó Bianca sobre su salida de la producción del recordado programa infantil.

El Comercio: "¿Si al principio el canal aceptó a Anna Carina, por qué -finalmente- contrata a María Pía?"

Casagrande: "No quiero contarlo porque es muy desagradable, pero no fue decisión mía."