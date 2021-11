Conforme a los criterios de Saber más

La historia de “La reina del sur” fue dictada por un hombre, el español Arturo Pérez-Reverte, cuya novela original del 2002 se inspiró parcialmente en la vida de la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán; que en esta ficción pasa a llamarse Teresa Mendoza. Pero la mexicana Kate del Castillo, al interpretar a la protagonista, hizo suyo el rol, lo emancipó, lo convirtió en un ícono de la cultura televisiva latina (marcada, para bien o para mal, por las ‘narcoseries’) y, de paso, alcanzó fama.

Antes de escribir este artículo, quería contar cómo Kate del Castillo obtuvo el rol de Teresa Mendoza, que definiría su carrera los últimos 10 años. No hay mucha información de en las entrevistas de la época, como si se diese por sentado que ella siempre fue la elegida, la ‘reina’. Que obtuviese el papel es consecuencia en parte de abandonar su país y asentarse en Los Ángeles, el epicentro de las grandes producciones de Estados Unidos . Sobre su salida de México, ella ha mencionado la cultura machista de los ejecutivos de televisión, que pretendieron exponerla no como persona, sino como moneda de cambio.

“Ha sido un personaje que perseguí durante muchos años, yo moría por hacerlo y sé que otras actrices también, porque es hermoso, cautivante y está lleno de defectos”, nos contó Del Castillo en octubre, cuando estuvo en Perú para filmar la tercera temporada de la serie. Por aquel entonces filmó escenas tanto en Cusco como Lima, en particular el jirón Ocoña, donde su paso quedó registrado por fanáticos y periodistas.

La Kate del Castillo del 2021 es una estrella internacional a comparación del perfil que tuvo en su debut con la telenovela “Muchachitas” (1991) o con el protagónico del remake de “El derecho de nacer” (2001). Una actriz forjada por su personaje, pero también por su leyenda : en 2015 conoció en persona al narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en uno de sus refugios, visita en la que estuvo acompañada por el actor Sean Penn y de la que se ha escrito en extenso y por la cual Del Castillo fue cuestionada tanto por la prensa como por el gobierno mexicano.

En un artículo del New York Times se detalla que en parte la ambición la llevó a tener este encuentro. Del Castillo, quien quería hacer una película del capo de Sinaloa, llegó a tuitear en 2012 el mensaje que terminaría acercándola al criminal. “Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas”, dijo. Tras la reunión, alrededor de la cual se especuló que la actriz había cambiado a la Teresa Mendoza de la ficción por la Sandra Ávila de la realidad, Del Castillo no volvió a México por años; al punto de que presentó en Miami “Ingobernable”, serie de Netflix donde interpretó a una primera dama mexicana acusada de un crimen.

Fascinación por el peligro

Al cierre de este artículo, “La reina del sur” está en el Top 10 de contenidos más populares de Netflix, algo típico para las narcoseries, como El Comercio comprobó también en 2020 para un informe sobre las razones detrás de este interés por las series que narran historias de estos delincuentes. En aquel entonces, el antropólogo peruano Alexander Huerta Mercado nos habló sobre el vínculo entre la ‘narcocultura’, que es la manera en la que esta forma de vida está en el imaginario popular, y los estereotipos en los que se sostiene.

“(Los narcos de la TV) tienen el dinero, los beneficios y lujos que el espectador ve como algo que jamás podrá tener. Pero como no es capaz de romper la normas y dañar a su familiar; admira esta capacidad de cumplir sus logros”, contó Huerta Mercado.

La admiración de narcos en la televisión también está presente en los mismos criminales. Por ejemplo el Chapo, al momento de su captura en 2016, se hallaron entre sus pertenencias se hallaron cuatro DVDs de “La reina del sur”. Por el lado de la ficción, los personajes de la premiada serie “Los Soprano” son fans declarados de la película “El padrino”. En Perú, cuando se a Gerald Oropeza, procesado por conspiración para el tráfico de drogas, se empezaron a vender polos con su cara y apelativo, ‘Tony Montana’, en referencia al protagonista de “Scarface”.

Del Castillo atribuye la popularidad de la ‘reina’ a una fuerza con el que el espectador puede identificarse, independientemente de su moralidad . Es el personaje que se hace desde abajo y triunfa, aunque fuera de la ley. Al final de la primera temporada, lo deja todo para vivir en paz. En la segunda, la fuerzan a volver a las andadas. Que haya una tercera temporada, de estreno planeado para el 2022, asegura que su historia seguirá marcada por la violencia; que es un efectivo disparador del drama, siempre y cuando se quede en la ficción.

Dato

“La reina del sur 2″. De lunes a viernes a las 11:00 p.m. por Latina.

Todos los episodios de la serie están en Netflix.

Lee también