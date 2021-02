WandaVision acaba de estrenar su séptimo episodio y la participación antagónica de Kathryn Hahn como Agatha Harkness no pasó desapercibida entre los fanáticos de Marvel. Luego de ver a Agnes como la amable cuidadora de los hijos de Wanda y Vision, por fin, salió la verdadera cara de este personaje malévolo que le demostró a la pareja protagonista que no son los únicos con poderes en Westview. Pero ¿Quién es la actriz que encarna a la villana de la serie?

Kathryn Hahn ha sido una de las actrices más ignoradas en la industria de Hollywood. Sus apariciones en la televisión y en el cine han pasado desapercibidas a menudo en estos últimos años. Esto no quiere decir que sus trabajos hayan sido malos, al contrario, la actriz ha sido constante gracias a su gran esfuerzo que la ha llevado a obtener un rol importante en esta nueva ficción de Marvel para Disney+.

Orígenes

Según su biografía de IMDb, la actriz nació el 23 de julio de 1973 en Westchester, un barrio al oeste del centro de Chicago, Illionis, sin embargo, su niñez la pasó gran parte en Cleveland, Ohio. Exactamente sobre esta etapa, la actriz comentó en una entrevista para Rolling Stone lo siguiente, “Vengo de una familia muy divertida; era una mesa de comedor difícil (...) Si creces en Ohio, eso es realmente la mejor formación para hacer comedia.”

Ese amor por el lugar en donde creció lo tiene bien presente y lo ha compartido junto a su compañera de reparto, Molly Shannon, con quien también originaria de Cleveland, trabajó en la película “Private Life” en el 2018. Ambas manifestaron un grito de orgullo hacia su tierra en el programa “Good Morning America”.

Puede que Hahn no haya sido una celebridad infantil, sin embargo, sí tuvo experiencia actoral a su corta edad. Según Cleveland Magazine, de pequeña logró conseguir su primera aparición en el programa “WKYC’s Hickory Hideout”. Asimismo, pasó gran tiempo en “Cleveland Play House Curtain Puller”, un teatro de talla reconocido en Estados Unidos que proporciona educación gratuita en la actuación a jóvenes de Cleveland.

Su educación

La actriz comentó en una entrevista para CBSN Los Ángeles que radicó un tiempo en la ciudad de Nueva York donde trabajó de recepcionista e intentaba actuar de vez en cuando. Luego de licenciarse en la profesión de Teatro en la Universidad Northwestern, logró conseguir un máster en una de las universidades de la Ivy League.

Una vez aceptada en la Escuela de Arte Dramático de Yale la actriz confesó a The Hollywood Reporter sentirse de lo mejor, porque simplemente pudo dedicarse a la actuación durante tres años. Vale señalar, que todos los gastos los pudo liquidar gracias a su personaje como consejera en la serie de drama médico “Crossing Jordan”.

Antes de ser Agatha Harkness

Kathryn Hahn ha participado en la animación tal como lo han hecho grandes estrellas como Kristen Bell, Will Smith y más. En el 2014 puso su voz para el personaje de Luli en un episodio de “American Dad!”. Así como también en diez episodios de “Chozen”.

Sin embargo, su mayor rol en la industria de la animación llegó en el 2018, cuando fue casteada para doblar el personaje de Doc Ock en la película “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. Ese mismo año, también lo hizo para el personaje de Ericka en “Hotel Transylvania 3″.

Pero la su voz no solo ha sido protagonista de varias películas, ya que muchos conocen su aparición en “Step Brothers” en el 2008, cuando Hahn bailó y cantó “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses con Adam Scott. En una entrevista para CBR.com, la actriz reconoció que, “La música, ante todo. Fue un aspecto emocionante para mí y algo que nunca había hecho antes a este nivel”, comentó.

Sus mejores trabajos, sorprendentemente, los ha logrado conseguir con la edad y luego de convertirse en madre. “Por fin he podido llegar a los papeles que no sé si hubiera podido manejar a mis 20 años”, dijo para Vanity Fair. “Es una gran sorpresa para mí que me sienta más realizada creativamente desde que tengo dos hijos que o en cualquier otro momento de mi vida. Siempre me habían dicho que sería al revés: ‘Una vez que tienes hijos, es cuesta abajo’ "

Es importante reconocer que la actriz ha participado en una larga lista de películas como “Tomorrowland” y “The Visit” en el 2015. Sin embargo, su rol más conocido ha sido el de Carla en “Bad Moms”, película coprotagonizada con Mila Kunis y Kristen Bell. La comedia se estrenó en el 2016, y gracias a la cogida del público tuvo una segunda parte con temática navideña en el 2017.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

WandaVision - Tráiler capítulo 5

TE PUEDE INTERESAR