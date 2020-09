Tras 14 años y 20 temporadas, el reality “Keeping Up with the Kardashians” dirá adiós de la televisión. A través de sus redes sociales, las protagonistas del programa anunciaron que este llegará a su fin en 2021.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kim Kardashian confirmó la noticia con una extensa carta a sus fans. La publicación estuvo acompañada de una fotografía promocional del famoso reality.

“A nuestros queridos fans. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y spin-off, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, escribió la esposa de Kanye West.

En su carta de despedida, Kim Kardashian también agradeció a todos sus fans y a las marcas que la acompañaron durante esta etapa en la televisión. Asimismo, dijo que el reality terminará a inicios de 2021.

“Nuestra última temporada se emitirá a principios del próximo año. Sin ‘Keeping Up with the Kardashians’, no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida con todos los que me han visto y apoyado durante estos últimos 14 años increíbles. Este espectáculo nos hizo quienes somos y estaré en deuda con todos los que jugaron un papel en la forma de nuestras carreras y cambiar nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim”, precisó la famosa socialité. Cabe señalar que el mensaje de Kim también fue compartido por Kris Jenner.

Por su parte, Khloé Kardashian también se sumó a la despedida del show, y lo hizo con el mismo mensaje de su madre y hermanas, aunque añadió una breve descripción.

“Estoy muy agradecida con todos los que nos han apoyado y han estado ahí durante todo esto. Estoy demasiado emocionada para expresarme completamente en este momento. Mi publicación cursi llegará pronto. El cambio es difícil pero también necesario a veces. Los amo a todos. ¡Gracias por los recuerdos!”, escribió la madre de True Thompson.

