La socialité más famosa de Estados Unidos, Kim Kardashian, cumplió uno de sus sueños: ser madre por tercera vez junto a su esposo, el rapero Kanye West. Por razones de salud, ambos debieron recurrir a un vientre de alquiler. El nombre de la bebe aún no ha sido revelado.

"Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa bebe. Estamos increíblemente agradecidos con nuestra madre sustituta que hizo el sueño realidad con el mayor regalo que uno puede dar, y a nuestros maravillosos doctores y enfermeras por su cuidado especial. North y Saint están especialmente emocionados de darle la bienvenida a su hermana", contó Kim Kardashian este martes por medio de su app.

Kim Kardashian y Kanye West decidieron tener a su nueva bebe con un vientre de alquiler por lo complicado del embarazo de su segundo hijo. Por medio de su reality, "Keeping Up With The Kardashians", Kim describió el proceso como algo "miserable".

"Esa fue mi experiencia y no voy a pretender que no lo fuera. No creo que el embarazo y yo nos pongamos de acuerdo el uno con el otro", dijo.

En el mismo programa, Kim Kardashian dijo que luego del robo que sufrió en Paris, donde fue amenazada por sujetos armados, la urgencia de ser madre otra vez aumentó. "No amaría nada más que expandir mi familia y saber que tengo este mundo en casa que es seguro", contó.

Esta noticia se revela meses después de que TMZ confirmara que Kim y Kanye contrataron a una mujer para que lleve por ella el embarazo, por lo cual recibiría unos US$ 45.000 en 10 cuotas. Entre las cláusulas del acuerdo se establece que la sustituta no debía consumir alcohol o drogas ni tener relaciones sexuales en las semanas previas al parto. (E! Entertainment)