Cabe señalar que, si bien la segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba” llegará este año, todavía no se ha revelado la fecha exacta. A esta confirmación debería seguirle también, dentro de poco, la fecha de lanzamiento de “Kimetsu no Yaiba: El Tren Infinito”; película que sirve de secuela a la primera temporada.

El largometraje, estrenado en Japón meses atrás así como otras regiones de Asia, conecta directamente con el final de la primera temporada del anime, por lo que verlo será un requisito para no quedarse con un vacío argumental en la próxima temporada.

