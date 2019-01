Kingdom, actores: ¿dónde has visto antes al elenco de la serie zombi surcoreana de Netflix?

El continente asiático se ha caracterizado durante muchos años por ser uno de los principales productores del cine de terror. Sus películas han sido consideradas como las más impactantes del género, ya que siempre intentan innovar sus temáticas para mantenerse en la cima.

Incluso Estados Unidos ha adaptado algunas de sus películas taquilleras, llevándolas a un formato más occidental, aunque los verdaderos fanáticos del terror siempre han preferido el impacto de las producciones originales.

Ahora, una nueva serie producida en Corea del Sur y por Netflix, la misma plataforma donde se ha estrenado de manera exclusiva, llega para revivir esta costumbre del cine en la pantalla chica. Su nombre es "Kingdom", una drama surcoreano escrito por Kim Eun-hee y dirigido por Kim Seong-hun.

Algunos seguidores de la nación asiática han reconocido automáticamente a sus participantes, mientras que otros han tenido un sentimiento de familiaridad con sus rostros o nombres. ¿En dónde participaron los actores de "Kingdom" antes? Aquí hacemos un repaso de sus anteriores trabajos.

Kim Eun-hee – Guionista

Kim Eun-hee (Foto: Soompi) Kim Eun-hee (Foto: Soompi)

Kim Eun-hee es una dramaturga y guionista surcoreana. Actualmente está casada con Jang Hang Joon. Ha escrito la película "Once in a Summer", del 2006, y en la televisión ha participado como guionista de "Winter Sonata" (2002), "Harvest Villa" (2010), "Sign" (2011), "Ghost" (2012), "3 Days" (2014), "Signal" (2016), "Live Up to Your Name" (2017) y "Kingdom" (2018).

Kim Seong-hun - Director

La Kim Seong-hun (Foto: KoBiz) La Kim Seong-hun (Foto: KoBiz)

Kim Seong-hun es un director de cine y televisión que nació el 20 febrero de 1971. Al principio de su carrera participó como asistente de dirección para comedias románticas como "Oh! Happy Day" y "He Was Cool". Su primera película que dirigió fue "How the Lack of Love Affects Two Men".

Luego de eso, dirigió y escribió parte del guión de "A Hard Day" en el 2014 y "The Tunnel" en el 2016. Su debut en la televisión fue con "Kingdom", serie de zombis producida por Netflix.

Joo Ji-hoon - Chang

Ju Ji-hoon (Foto: Wikipedia) Ju Ji-hoon (Foto: Wikipedia)

Joo Ji Hoon es un actor, modelo y cantante surcoreano de 36 años. A lo largo de su carrera ha participado en dos musicales llamados "Voyage of Family" y "Don Juan". Para el cine, participó en "Dark Figure of Crime", "Along With the Gods: The Last 49 Days", "The Spy Gone North", "Along With the Gods: The Two Worlds", "Asura: The City of Madness", "The Treacherous", "Love Suspects", "Mantra", "Confession", "Marriage Blue", "I Am The King", "The Naked Kitchen" y "Antique Bakery".

Para la televisión, participó en las series "Old Love", "Goong", "The Devil", "Five Fingers", "Medical Top Team", "Mask", "Kingdom" y actualmente se encuentra en grabación para las series "Item" y "Kingdom 2", que culminarán su grabación en el 2019.

Bae Doona - Seobi

Bae Doona - Seobi (Foto: Soompi) Bae Doona - Seobi (Foto: Soompi)

Bae Doona o Bae Doo Na es una actriz, modelo y cantante surcoreana de 39 años que nació el 11 de agosto de 1979 en Seúl, Corea del Sur. Además, también se desempeña como fotógrafa independiente. Se graduó de la Universidad de Hanyang en 1998 y ha protagonizado diversos trabajos en el cine y la televisión.

Ha formado parte del cine en los elencos de "Red Carpet Dream", "El destino de Júpiter", "A Girl at My Door", "Cloud Atlas", "As One", "Doomsday Book", "Air Doll", "The Host", "Tea Date", "Linda Linda Linda", "Spring Bears Love", "Tube", "Saving My Hubby", "Sympathy for Mr. Vengeance", "Take Care of My Cat", "Plum Blossom", "Barking Dogs Never Bite" y "The Ring Virus".

Para la televisión, partició en "Angel’s Kiss, School", "Ad Madness", "Love Story": Miss Hip-hop and Mr. Rock", "Look Back in Anger", "Cruise Ship of Love", "RNA", "I Want To Keep Seeing You", "Mothers and Sisters", "Open Drama Man & Woman: You say it's love, but I think it's desire", "Country Princess", "Rosemary", "Beating Heart", "Someday", "How to Meet a Perfect Neighbor", "Master of Study", "Gloria", "Sense 8", "Stranger" y ahora Kingdom para Netflix.

Ryu Seung-ryong – Cho

Ryu Seung-ryong (Foto: Wikipedia) Ryu Seung-ryong (Foto: Wikipedia)

Ryu Seung-ryong es un actor de Corea del Sur que nació el 29 de noviembre de 1970. Se graduó con un grado de Teatro del Seoul Iinstitute of the Arts y actualmente se desempeña como profesor de la escuela de Seúl de Arte y Artes Dramáticos, además de ser actor de cine y de teatro.

En el teatro, ha participado en "Jang Bong", "Death of a Salesman" y "Clumsy People". En el cine ha formado parte de numerosos elencos, pero es mayormente reconocido por protagonizar la película "Miracle in Cell No. 7", que se convirtió con el tiempo en la película surcoreana más taquillera de todos los tiempos.

Para la televisión, ha formado parte de "Shadows of an Old Love", "Foolish Love", "Siamond Tears", de la temporada 1 de "Chosun Police", "Mystery X-Files", "U-Turn", "Painter of the Wind", "IRIS", "Personal Taste", "My Love from the Star" y ahora con Netflix participa en "Kingdom".

Sinopsis de Kingdom

"En un reino asolado por la corrupción y el hambre, surge una misteriosa plaga que convierte en monstruos a la gente que enferma. El príncipe heredero, acusado de traición y desesperado por salvar a su pueblo, emprende un viaje para desenmascarar a ese mal que acecha en las tinieblas. 'Kingdom' se estrena en Netflix a nivel mundial el 25 de enero", reza la descripción de la plataforma.

Fecha de estreno de Kingdom

Kingdom llegó a la plataforma de Netflix el viernes 25 de enero del 2019. Incluso antes de estrenada la primera temporada, ya se renovó la misma para una segunda entrega con los mismos personajes, aunque aún queda ver cómo seguirá la historia una vez finalice la primera.