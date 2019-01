"Kingdom", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Netflix renovó Kingdom, una de sus primeras producciones originales surcoreana, para una segunda temporada. La serie que está disponible en la popular plataforma streaming desde el 25 enero está ambientada en el período medieval de Joseon en Corea, y cuenta la historia de un príncipe heredero enviado a una misión suicida para investigar una misteriosa plaga que se está extendiendo por todo su país.

El CEO de Netflix, Reed Hastings, durante una presentación de estrategia y contenido en Singapur, meses antes del estreno de los primeros seis episodios, confirmó que Kingdom tendrá segunda temporada.

“Es realmente raro que demos luz verde a una segunda temporada de un programa antes de que se haya visto la primera”, confesó.

Kim Eun-hee, escritor de la serie, se encuentra trabajando en la nueva temporada de "Kingdom" con el objetivo de comenzar la producción en febrero de 2019. “El plan es renovar la serie anualmente", dijo Kim Seong-hun, director de la primera entrega de la serie de zombis. “Podría tener un papel de asesor, pero no lo dirigiré yo mismo", agregó durante el Festival Internacional de Cine de Bucheon.

Asimismo, reveló que estuvo tratando de hacer este show desde 2011. “Estaba muy feliz con el nivel de libertad creativa que obtuvimos al hacerlo para Netflix (…) Hay mucha sangre y cabezas cortadas, más de lo que me hubiera escapado en la televisión”.

“Netflix me dio más libertad que cualquier compañía coreana con la que haya trabajado. Me dio una retroalimentación mínima sobre el guion y no me obligó a incorporar sus notas", explicó Kim.

La única condición del servicio streaming era que el director no podía controlar el presupuesto. Sin embargo, cada episodio costó más de $ 1,78 millones. "Inicialmente, 'Kingdom' estaba pensado como una serie de ocho episodios y se suponía que la producción se completaría en cuatro meses. Al final, sin embargo, tomamos unos seis meses en producción y gastamos en exceso el presupuesto, por lo que tuvimos que pagar una multa".

“Cuando empecé a trabajar con Netflix, estaba apareciendo en Corea. La industria no estaba segura de cuán grande o influyente podría ser. Algunos incluso predijeron que (los originales de Netflix) podrían ser una tormenta en una taza de té. Ahora que su presencia (en Corea) ha crecido tanto, creo que no debemos juzgar a la ligera", agregó el director.

PERSONAJES Y ACTORES DE KINGDOM

Ju Ji-hoon como el príncipe heredero

Bae Doona como Seo-bi

Ryu Seung-ryong como Jo Hak jo

Kim Sang-ho

Heo Joon-ho

Jeon Seok-ho

Chu Hun-yub

EQUIPO CREATIVO DE KINGDOM