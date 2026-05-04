A lo largo de la historia, los autores de ficción han imaginado el mundo con un detalle distinto, algo que habría cambiado el rumbo de la humanidad. En “El hombre del castillo”, Phillip K. Dick muestra qué habría pasado si los alemanes ganaban la Segunda Guerra Mundial, la saga “Temerario” de Naomi Novik presenta unas Guerras Napoleónicas peleadas a lomo de dragón y “La conjura contra América”, de Philip Roth, desarrolla una elección presidencial que convierte a EE.UU. en un Estado filonazi.

Pero de un tiempo a esta parte las mayores historias no están solo en los libros, sino en la televisión. “For All Mankind” (“Para toda la humanidad”, Apple TV) empezó su primera temporada con la llegada del hombre a la Luna, solo que este no fue Neil Armstrong, sino el soviético Alexei Leonov. En el universo de esta historia, la carrera espacial nunca terminó. La NASA se convierte en una de las agencias con mayor poder y presupuesto del mundo, y ya en el siglo XXI la humanidad colonizó el planeta Marte, algo que en la realidad todavía es un sueño. La Luna, en cambio, con los programas Artemis, es el destino más realista.

Vida digna, incluso en Marte

Cocreada por Ronald D. Moore, la mente detrás de la reimaginación de “Battlestar Galactica”, junto a los escritores Matt Wolpert y Ben Nedivi, “For All Mankind” no es solo una historia de avances tecnológicos. Es una representación de conflictos que afectan a la humanidad al día de hoy, pero llevados a una escala espacial. En la quinta temporada, ahora en emisión, los trabajadores humanos que migraron a Marte por mejores oportunidades han tomado rehenes apenas supieron que serían reemplazados por robots. Ellos, que dejaron la Tierra ante la falta de trabajo, están a punto de ser expulsados del que consideran su hogar.

En esa lucha entra Celia Boyd, miembro de la unidad pacificadora, una especie de fuerza policial encargada de poner orden en el Planeta Rojo. Interpretada por Mireille Enos, aclamada por su protagónico en la serie de crimen y misterio “The Killing”, Boyd no se convierte en un elemento de represión como sí lo hacen sus colegas. En cambio busca salvar vidas aunque esto la lleve a cambiar de bando y unirse a las fuerzas rebeldes.

“Ella fue a Marte porque arruinó su vida en la Tierra. Creo que siempre se ha sentido un poquito fuera de lugar como oficial de policía. Sus relaciones familiares… nunca ha sido buena viviendo. Empezar desde cero es lo que la llevó primero a la luna y de allí a Marte”, cuenta Enos en entrevista con El Comercio vía Zoom. Su personaje, si bien busca justicia, está marcado por una tristeza que la acompaña a todos lados. “Se trata de una elección muy solitaria la que ha hecho y no sé si al inicio de la temporada ella tiene muchas esperanzas de cambiarla para mejor. Creo que ella espera ser una especie de persona solitaria y entonces todo cambia”, sostiene quien fuera también protagonista de la serie “The Catch”.

Usualmente Enos tiene un presentimiento cuando un rol está específicamente hecho para ella, siente un llamado. Con Celia Boyd ese no fue el caso. “Leí el guion y dije ‘no tengo idea de quién es ella. No sé por qué la producción quiere que yo la interprete’, cuenta. “Fue un poco misterioso. Pero entonces fue una especie de rompecabezas divertido de resolver, como ‘está bien, me la han dado y a quién voy a crear’. Y la idea de empezar con alguien que es tan, de alguna manera, retraído y con tan pocos objetivos… Usualmente los personajes que interpretamos tienen una ambición, un impulso. Ella no lo tiene al principio, así que fue una forma diferente de aproximarse a un personaje y la clase de evolución lenta de su compromiso con la verdad y eso es lo que hace que ponga un pie delante del otro y lo que hace que se abran estas puertas para ella es su compromiso con la verdad y la justicia. Lo que la pone en un camino que le cambia la vida”.

En "For All Mankind", Celia Boyd (Mireille Enos) investiga un asesinato que cambia el rumbo de la colonización humana en Marte. / Apple TV

​El conflicto en Marte se cocina desde la temporada 4, cuando el abuso laboral a empleados de mantenimiento y demás servicios derivó en una batalla campal, donde incluso agentes de la CIA y la KGB cometieron violaciones contra los derechos humanos al torturar a una persona. En la Tierra, las cosas no andan mejor, más aún cuando el abandono de la industria petrolera por energías más limpias ha dejado a gente sin sustento. Asimismo, las divisiones todavía existen; los habitantes de Marte son llamados de manera despectiva, como si no fuesen también personas. Aun así, la actriz cree que la serie mantiene la esperanza que le da título. “La serie es muy optimista sobre la idea de la humanidad siendo capaz de reinventarse a sí misma una y otra vez mientras se esfuerza en conocer lo que hay más allá y responder la pregunta del infinito”, asegura.

"Me siento inspirada por el deseo de la humanidad de ir siempre más allá de lo que conocemos. Siempre superamos los límites en todas las categorías; arte, ciencia, medicina, arquitectura. La humanidad está insatisfecha con lo que tenemos. Tenemos que ver qué podemos hacer más allá [de lo que conocemos]" Mireille Enos , actriz de "For All Mankind".

Dúo dinámico

La carrera de Mireille Enos está ligada a la de Joel Kinnaman, intérprete del astronauta Ed Baldwin desde la primera temporada de “For All Mankind”. Ambos fueron el dúo protagónico de “The Killing”, serie que les dio nombre en Hollywood. En el show espacial han compartido un par de veces veces la pantalla, aunque tienen en común ser figuras de liderazgo.

“Creo que la serie está cediendo la posta”, cuenta Enos, según la cual su personaje no busca liderar (“solo quiere estar tranquila y entonces la vida tiene un plan distinto para ella”). Tal vez por eso Boyd sea la indicada en asumir esa responsabilidad. Por lo pronto, la actriz asegura que el final de temporada funcionará como un cuestionamiento: ¿Dónde acaba la lealtad a una nación y empieza el respeto por toda la humanidad?

DATO "For All Mankind" estrena nuevos episodios todos los viernes por Apple TV.