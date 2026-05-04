Por Alfonso Rivadeneyra García

A lo largo de la historia, los autores de ficción han imaginado el mundo con un detalle distinto, algo que habría cambiado el rumbo de la humanidad. En “El hombre del castillo”, Phillip K. Dick muestra qué habría pasado si los alemanes ganaban la Segunda Guerra Mundial, la saga “Temerario” de Naomi Novik presenta unas Guerras Napoleónicas peleadas a lomo de dragón y “La conjura contra América”, de Philip Roth, desarrolla una elección presidencial que convierte a EE.UU. en un Estado filonazi.

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