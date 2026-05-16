En Argentina, estar en terapia psicológica suena tan cotidiano como contar qué hiciste el fin de semana. Sin embargo, para muchos, todavía es un estigma. Vicky, la protagonista de la serie “Envidiosa”, por ejemplo, saca tres sesiones a la semana con Fernanda, su terapeuta, interpretada por la actriz argentina Lorena Vega. Durante cuatro temporadas, la psicóloga y su paciente hicieron de un espacio de confesiones acicate de risas de millones de personas desde 2024. Ya en abril, la historia producida por Adrián Suar y Kapow (propiedad de América Televisión), llega a su fin.

La cuarta y última temporada de la serie “Envidiosa” ya está disponible en Netflix.

Desde su estreno en la última semana de abril, la cuarta temporada de “Envidiosa” no sale del Top 10 de series de habla no inglesa en Netflix Perú y el ranking de la plataforma en todo el mundo.

Incentivando la terapia psicológica y más

La protagonista, Vicky, papel de Griselda Siciliani, es una mujer atrapada por la ansiedad que le produce comprarse con los demás en el trabajo, la familia o las redes sociales. “¿Cómo me ves, Fernanda? Porque yo siento que estoy para el alta médica”, dice la paciente, y su psicóloga hace un silencio y le responde: “Lo mejor es que agreguemos una sesión más por semana”. Si en la primera temporada la química era nula entre ellas, mejora con un abrazo en la penúltima y una taza de café en la última.

“Al principio, acá en Argentina, se creía que habían contratado a una psicoanalista que también era actriz”, cuenta Lorena Vega sobre su papel en la serie. Está frente a la computadora de su escritorio en su casa, tomando mate argentino mientras conversa. Su semblante es incluso parecido al de su personaje, serio y observador, pero su actitud delata lo diferentes que son.

Construyó su personaje a partir de su experiencia propia de estar en terapia desde los 12 años en diferentes etapas de su vida. La primera vez “no tenía dinero”, dice, y tomó sesiones en una asociación psicoanalítica. “Cada vez es más difícil tomar terapia, porque estamos en una crisis social y económica muy fuerte en Argentina. A veces, un dinero difícil de imponer, pero es una inversión para mejorar la calidad de vida”, dice.

Tras el estreno de la serie, psicólogos reales le escribían: “Gracias a tu personaje, tengo más pacientes”. También recibió mensajes de espectadores de la serie, que confesaban haber querido empezar terapia, volver a ella o incluso psicólogos que ahora “entendían mejor a sus terapeutas”.

“Está muy pedido un spin-off de Fernanda, pero no lo habrá”, asegura la actriz.

“Envidiosa”, temporada 4: La rigidez de Fernanda

Lorena Vega resultó ganadora de la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto en Serie durante el mayor festival de cine de Argentina, Premios Martín Fierro. (Foto: Netflix)

Al construir el personaje de Fernanda, tanto Vega como Griselda Siciliani se dieron cuenta de la variedad de opciones de presentar a una psicóloga dando terapia. Por un lado, ellas podrían ser las mejores amigas y tener un rol menos rígido. El otro, el que funcionó, significaba ver a Vega en rol de mirada fija y cuerpo erguido. Sin juzgar, pero siendo una psicóloga que interpela a sus paciencia con su seriedad y preguntas sobre sus emociones.

Fuera de la ficción, las actrices se volvieron grandes amigas. “La maternidad era un tema de conversación. Siendo actrices, nos preguntábamos cómo nos organizábamos”, comenta Vega, quien tiene un hijo preadolescente, Dante, fruto de la relación con el director argentino Gonzalo Javier Zapico. Por su parte, Siciliani tiene a Margarita, que provino de su relación de ocho años con el actor y productor argentino Adrián Suar.

“Nos reíamos, porque nuestros hijos están en una etapa de cambio. Están en la secundaria y circulando por la ciudad solos. Hablábamos de un montón de temas, pero nos apasiona hablar de eso y podemos hacerlo por un montón de tiempo”, comenta la actriz.

“Muchos de los temas que trata ‘Envidiosa’ también nos interpelan”, explican en relación la las últimas temporada, en las que Vicky (Siciliani) estaba decidiendo si tener hijos a sus 40 años. Mientras su novio, Matías (Esteban Lamothe), intenta sobrellevar a una mujer muy atenta a la opinión de los demás, ella va a terapia con su vómito verbal sobre la maternidad y su relación de pareja.

“Estos temas —como estar soltera a los 40, el reloj biológico para tener hijos, los sueños cumplicos, cuánto escuchas tus propios deseos, los vínculos de paridad con otras personas— a todas las mujeres nos importan. Cada una lo vive de distinta manera. La serie los toca en clave de comedia, incluso burlesca y absurda, porque el humor lo permite. Sin embargo, en el fondo, todas los tenemos presentes y creo que esos temas fueron el éxito de la serie en Netflix”, asegura Vega.

El arte argentino sufre

Lorena Vega entra en personaje en la obra teatro argentina "Las Cautivas". La trama aborda el secuestro de una joven francesa llamada Celine durante una boda en la pampa argentina a mediados del siglo XIX. (Foto: Difusión)

Vega no nació Netflix. En su país, es conocida por su trabajo como actriz y directora del teatro independiente argentino, con más de 70 obras hechas en su carrera. En 2019, presentó la obra “Todo tendría sentido si no existiera la muerte” en Lima, pero luego regresó a Argentina, donde vive. Durante años dio clases para sostenerse, mientras construía una carrera sólida en escenarios alternativos.

“Este gobierno en Argentina le quita recursos al sector artístico”, dijo sobre el debilitamiento del Instituto Nacional del Teatro.

En Argentina, hace unos meses, el Decreto 345/2025 eliminó la autonomía del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo clave para financiar el teatro independiente en el país. La medida lo subordinó a la Secretaría de Cultura, quitó representación federal y centralizó decisiones. Artistas y trabajadores han denunciado desfinanciamiento y riesgo para salas y producciones fuera de Buenos Aires.

Con el éxito de “Envidiosa” en Netflix, Vega invitó al público a ir al teatro cuando la afluencia crecía pospandemia. “En Argentina, se hace mucho teatro. Por un lado, está el teatro que sostiene el Estado, que ahora está desfinanciado por el gobierno actual, y luego están el teatro comercial y el independiente, a veces financiado por los mismos artistas”, denuncia.

“El teatro independiente en Argentina es enorme. Hay muchas obras, grupos de artistas y lugares donde se hace teatro”, dice Vega.

Las actrices argentinas Lorena Vega y Lali Espósito trabajaron juntas en la serie de Prime Video, "El fin del amor". (Foto: Amazon)

La reconocida actriz argentina Lorena Vega también asume el rol de Fabiana "La Zurda" en la serie "En el barro". (Foto: Netflix)

Obras como “Yo, Encarnación Ezcurra” —que le valió el Premio ACE— e “Imprenteros” (2018-presente), su celebrado biodrama familiar, la consolidaron en el teatro contemporáneo. Más adelante, llegarían el Premio Konex 2021, el Premio Democracia 2022 y el Martín Fierro 2025 por Mejor actriz de reparto en “Envidiosa”.