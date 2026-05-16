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En la serie de Netflix, "Envidiosa", Lorena Vega (izquierda) interpreta a la terapeuta de la joven con dramas de amor, Vicky, papel de Griselda Siciliani (derecha). (Foto: Cr. Alina Schrwarcz / Netflix)
En la serie de Netflix, "Envidiosa", Lorena Vega (izquierda) interpreta a la terapeuta de la joven con dramas de amor, Vicky, papel de Griselda Siciliani (derecha). (Foto: Cr. Alina Schrwarcz / Netflix)
Por Leslie A. Galván

En Argentina, estar en terapia psicológica suena tan cotidiano como contar qué hiciste el fin de semana. Sin embargo, para muchos, todavía es un estigma. Vicky, la protagonista de la serie “Envidiosa”, por ejemplo, saca tres sesiones a la semana con Fernanda, su terapeuta, interpretada por la actriz argentina Lorena Vega. Durante cuatro temporadas, la psicóloga y su paciente hicieron de un espacio de confesiones acicate de risas de millones de personas desde 2024. Ya en abril, la historia producida por Adrián Suar y Kapow (propiedad de América Televisión), llega a su fin.

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