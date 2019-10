Sin un crucial miembro del elenco, la serie cómica mexicana “La casa de las flores” estrenó su segunda temporada este viernes 18 de octubre por medio del servicio de televisión por internet Netflix.

Filmada en México y España, “La casa de las flores” temporada 2 sigue a la familia De la Mora, esto luego de que la matriarca familiar, Virginia de la Mora (Verónica Castro), desapareciera al final de la temporada anterior. Así, los conflictos de los otros miembros de la familia cobrarán más fuerza.

Destacan en la familia de la Mora Paulina (Cecilia Suárez), hija mayor con una personalidad desconcertante; Elena (Aislinn Derbez), quien vive una crisis de identidad; y Julián (Darío Yazbek), quien lleva una doble vida.

Creada por Manolo Caro, “La casa de las flores” recibió el voto de confianza de Netflix poco después de estrenarse su primera temporada en 2018; pues el servicio de streaming la renovó por dos temporadas adicionales.

La ausencia de Verónica Castro en la segunda temporada se comentó con varios meses de anticipación. “Estaba pactado solo aparecer en la primera parte, y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off, locución). Entonces dije que así no. O es todo, o es nada. Ya sabes que así soy yo”, dijo la actriz.