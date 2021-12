El estreno la segunda y última parte de la temporada 5 de ‘La Casa de Papel’ fue estrenada el pasado viernes 3 de diciembre en Netflix, generando miles de comentarios por el desenlace de la historia que ha tenido en vilo a todo el mundo por ver qué sucedía con el grupo de atracadores que utilizan la máscara de ‘Dalí’ y son liderados por ‘Profesor’. Sin embargo, uno de los ladrones aún no ve el final porque no tiene la plataforma de streaming.

¿QUÉ ATRACADOR NO VE EL FINAL DE LCDP?

Ahikar Azcona Albizu, también conocido como ‘Pamplona’ es uno de los integrantes del elenco de La Casa de Papel, que recién hizo su debut a nivel profesional en una serie de tamaña magnitud. El actor se sintió muy emocionado al recibir el nombre de su ciudad de origen en la producción de Netflix y en una entrevista brindó detalles del porqué aún no puede ver el final de la historia creada por Álex Pina.

PAMPLONA PREFIERE EL CINE CLÁSICO

En entrevista con Deia.eus contó por qué no ve la serie. “Me parece mucho más bonito (actuar) que ver la serie, porque si te soy sincero, de la quinta temporada he visto algún capítulo pero no con detenimiento, porque no tengo Netflix, no es excusa, mi hermana tiene y se lo podría quitar. Pero es que no veo la tele. Suelo ver cine clásico, me gustan Tarantino y Scorsese, pero no me pongo series, no veo las noticias, ni fútbol, o coches y motos”, dijo.

¿CUÁNDO MIRARÁ PAMPLONA LA CASA DE PAPEL?

Asimismo, indicó que no es por falta de tiempo, sino que últimamente se encuentra realizando otras cosas. Sin embargo, asegura que mirará toda la quinta temporada de ‘La casa de papel’ con detenimiento para ver su actuación como Pamplona. Para ello, necesita que pase todas las emociones y estar calmado en su interior. “Cambia mucho en los vídeos que hago en redes a cuando grabas una serie de este nivel”, agrega.

¿SU ACTUACIÓN EN LA TERCERA VS QUINTA TEMPORADA?

“Empecé a salir en la tercera y cuarta temporada y cuando me vi pensé que estaba cohibido, que gesticulaba y me movía poco... No entiendo de esto y no sabía cómo iba a quedar, así que no quería pasarme y me quedé corto. En esta última temporada estoy más suelto y La Casa de Papel me ha aportado técnica y experiencia en este mundo. Además, también unos amigos increíbles, tanto el equipo como los actores”, manifestó.

¿PAMPLONA LE FUE PUESTO POR EL CREADOR DE LCDP?

Ahikar Azcona reveló que no le ha preguntado al creador de La Casa de Papel, si el nombre de su personaje “Pamplona” es por ser la ciudad natal de ambos. “Es de Pamplona y seguro que él ha dicho esto no se acaba sin que haya un Pamplona aquí. Es un honor. Me han puesto el nombre de mi ciudad, es la hostia. Anteriormente, en un guion me llegaron a dar un nombre de ciudad y era Tánger, pero no se llegó a rodar, se escribió una separata y lo cambiaron”, dijo.

LA ESCENA DONDE SE RÍEN CUANDO QUIEREN QUE LO LLAMEN PAMPLONA

En el episodio ocho, los ladrones que utilizan la careta de Dalí le preguntan a Matías como quiere ser llamado en la banda y el responde ‘Pamplona’, provocando las risas de los demás atracadores. Su nombre hace referencia a “La fiesta más brutal del mundo se hace allí, los Sanfermines. Vienen hasta los japoneses a correr los toros”, indicaron el resto de los asaltantes.

“Había ilusión porque yo soy de Pamplona, pero también les hacía gracia. Pamplona suena a risa, no es lo mismo que te llamen Tokio a que te llamen Caparroso, por ejemplo. Que una persona de Brasil escucha Tokio o Caparroso y no les suena a nada, pero si lo escucha alguien de aquí que sabe, da más pie a risa”, cuenta.

¿CÓMO LE CAMBIÓ LA VIDA LCDP?

El actor contó que tras vivir la experiencia en La Casa de Papel, su vida a cambiar en la manera de ver las cosas y a nivel personal, el vivir dicha experiencia. “Antes de empezar la serie trabajaba de mecánico y ahora no lo hago porque tengo alguna colaboración de publicidad, pero tampoco ha sido mucho el salto en seguidores o la repercusión en redes. Sigo viviendo en el mismo público, saliendo con la misma gente”, agregó.

