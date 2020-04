Si encuentras algún infiltrado, elimina su dispositivo. No se permiten intrusos; esta no es la Casa de Papel. Para evitar que posibles infiltrados como tu amigo, tu hermano o hasta tu ex usen tu Netflix, ve a Cuenta, haz clic en “Cerrar sesión en todos los dispositivos” y haz clic en el botón para confirmar la desactivación. Crisis evitada.