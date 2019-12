Recientemente, los productores de “La casa de papel” confirmaron una quinta temporada de la serie y hasta dejaron abierta la posibilidad de un posible un spin-off.

Jesús Colmenar, productor ejecutivo y director de varios episodios de la ficción española anunciaron, además, que la cuarta temporada de “La casa de papel” se estrenará en 2020. Sobre esta nueva entrega Itziar Ituño, quien en la serie interpreta a la oficial Raquel Murillo, dijo hace unos meses: “En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía y reveló que el equipo de atracadores tendrá un enemigo dentro del mismo banco.

Con esta revelación la teoría de la verdadera identidad del personaje que interpreta Belén Cuesta en la trama, cobraría fuerza.

Aunque el personaje de Cuesta fue fugaz en la tercera temporada, los creadores de la historia se encargaron que este no pase desapercibido entre el grupo de rehenes. Sin embargo, la presencia de la actriz no ha ido más allá, por lo menos, hasta ahora.

Las teorías de los fans de "La casa de papel" apuntan a que el papel de Belén Cuesta sería un factor clave en la cuarta temporada. Ya sea para beneficio de la policía o de lo contrario, para los famosos atracadores.

El rodaje de la quinta temporada de “La casa de papel” empezará a principios de 2020. Hace unos meses, Álvaro Morte (El Profesor) compartió algunas imágenes en sus redes sociales, pero de la parte cuatro.

VIDA REAL

El éxito de la serie, que este año estrenó su tercera temporada batiendo récords de audiencia, con más de 34 millones de espectadores en todo el mundo, ha hecho que el seguimiento a sus actores sea un acontecer casi diario por parte de la prensa y los fans, que no dudan en saber en qué andan sus famosos favoritos

Hace unos meses, Alba Flores, por ejemplo, fue fotografiada junto a quien sería su actual novia y desató toda una polémica en España luego que varios medios califiquen de “amiga” a esta misteriosa mujer que en las imágenes besaba a apasionadamente a la nieta de Lola Flores.

A propósito del comentado romance de la actriz española, un repaso en imágenes de las verdaderas parejas del elenco de “La casa de papel”.