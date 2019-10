El 2019 ha sido el año de la ficción española, no solo por el cada vez mayor catálogo de series que salen de la península Ibérica para otros mercados, sino por la popularidad de varios de estos títulos. Principalmente, “La casa de papel” y “Élite”.

Así lo reveló un artículo del diario New York Times, donde no solo se revela que ambas series están en el top 10 de las historias más vistas de la plataforma; sino que son las únicas de habla no inglesa en destacar a ese nivel. “La casa de papel” ha tenido 44 millones de espectadores, mientras que “Élite” obtuvo 20 millones.

Estos datos se revelan meses después del estreno de “La casa de papel” parte 3, en la que una banda de arriesgados criminales intenta robar la reserva nacional de oro de España. “Élite”, en su segunda temporada, ahonda en los dramas estudiantiles de adolescentes acaudalados.

Otra serie española que ha motivado múltiples comentarios en redes es “El embarcadero” de Movistar Series. También creada por Vancouver, la misma productora de “La casa de papel”, sigue a dos mujeres que descubren haber amado al mismo hombre en el mismo periodo de tiempo.

Otra historia que ha ganado popularidad este año es “Toy boy” de Antena 3, que sigue a un stripper acusado injustamente de un crimen. Tiempo después conoce a una abogada que intentará demostrar su inocencia.

