La muerte de la dragona Meleys y su jinete Rhaenys inaugura una época oscura en “House of the Dragon”, serie que explora la caída de la casa Targaryen en el universo “Game of Thrones”. Tras la masacre toca curar las heridas, hacer un control de daños y planear los movimientos futuros. El quinto episodio de la temporada hace todo eso.

“House of the Dragon” 2x05: Regente La trama Tras la muerte de Rhaenys Targaryen, los Verdes vuelven a King’s Landing para darle atención médica al rey Aegon II (Tom Glynn-Carney), quien ha sufrido severas quemaduras. Alicent Hightower (Olivia Cooke) quiere ser nombrada regente de su hijo, pero los miembros del concejo se oponen a sus deseos y nombran como líder temporal al príncipe Aemond (Ewan Mitchell).

La Tierra de los Ríos vive acción por partida doble: por un lado Daemon Targaryen (Matt Smith) da carta libre a los Blackwood para que cometan crímenes de guerra contra los Bracken; así, buscan someter a esta casa a las órdenes de Rhaenyra. Pero los lords vecinos, indignados por esta decisión, le dicen no al príncipe. Por su parte Jacaerys Velaryon (Harry Collett) toma la iniciativa y consigue el apoyo de la casa Frey, que controla un acceso clave al sur.

Esto representa una victoria para Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), quien ya tiene suficientes problemas tratando con la insubordinación dentro de su propio consejo. Ella sabe que no puede confiar en Daemon, que a estas alturas está luchando la guerra para su propio beneficio. Al final, Jacaerys le da una respuesta: hay gente con sangre Targaryen en sus venas, gente que podría convertirse en jinete de dragón y sumarse a su causa.

Nueva serie, clásico sabor

Esta semana “House of the Dragon” desarrolló un episodio que recuerda a las primeras temporadas de “Game of Thrones”. Gente con poder toma decisiones que afectan la vida de todo el reino, desde el ciudadano común hasta el líder de una casa noble. Es un episodio sin la acción del combate armado, pero donde las consecuencias de la última batalla trazan el curso futuro de la guerra.

Para empezar, Aemond ha puesto a los habitantes de King’s Landing en contra de la corona. El pueblo no puede huir de la ciudad para buscar alimentos o simplemente mantenerse al margen del inevitable conflicto. No es casual entonces que Rhaenyra, por consejo de Mysaria (Sonoya Mizuno), envíe a una de sus damas a la capital en lo que parece ser la primera afrenta en una guerra de información. Ni los Verdes ni los Negros son precisamente sutiles, pero Mysaria sí y allí puede hacer la diferencia.

Es por esta jugada, así como por su victoria sobre la fortaleza de The Twins y el plan de Jacaerys para conseguir jinetes de dragón, que Rhaenyra es la ganadora en este episodio. Daemon es el caso opuesto. El príncipe Targaryen, cegado por sus ambiciones, prefiere hacerlo todo solo. Al permitir que los Blackwood cometan atrocidades en tierra Bracken ha alienado a la Tierra de los Ríos en su contra; él lo niega, pero todos saben que fue el autor mediato, al igual que con la muerte del heredero de los Verdes. Los seguidores de “Game of Thrones” no son ajenos a los crímenes contra la sociedad en tiempos de guerra. La casa Lannister, al mando de Lord Tywin, fue experta en esta clase de cosas. Pero la diferencia entre ese caso y el de ahora es que los Lannister sí tenían un liderazgo claro, dinero y una fuerza militar considerable. Daemon no tiene eso, por lo que sus villanías tienen consecuencias.

Hasta allí, lo principal. Pero no se puede olvidar que la casa Velaryon tiene su propia trama, donde lord Corlys (Steve Toussaint), nombrado Mano de la Reina Rhaenyra, necesita un heredero. Baela Targaryen (Bethany Antonia) ya ha dicho que el asiento le corresponde a alguien más. Ella, en cambio, está interesada en vivir una vida que siga los pasos de la princesa Rhaenys, su abuela. Tampoco hay que olvidar que su hermana Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) está en la fortaleza Erye de la casa Arryn, intentando mantener una alianza.

Ha sido un episodio a la altura de las circunstancias. Al grano, con una actualización de las andadas de cada jugador clave en este juego de tronos. Cada trama promete un desarrollo significativo. Considerando la masacre reciente, eso no es poco.

Corlys Velaryon y su nieta Baela Targaryen. En "House of the Dragon", la hija de Daemon se perfila como una líder natural. / HBO

Pensamientos sueltos

En la novela “Fire and Blood”, el herrero Hugh (Kieran Bew) se convierte en jinete de dragón. ¿Cómo dejará King’s Landing para servir a la reina de Dragonstone? Tal vez la clave esté en la revuelta ciudadana que se muestra en el adelanto del sexto episodio.

Alicent Targaryen ya desconfía de su hijo Aemond. Alimenta las sospechas que Aemond lleve la daga del rey.

Alicent tiene que ser la gran perdedora de este capítulo, en oposición a Rhaenyra. Traicionada por sus aliadas, la reina Verde está más sola que nunca.

Daemon no está en su mejor momento, no solo por los errores que ha cometido, sino por sus alucinaciones. Harrenhal le ha hecho algo a su mente, y Alys Rivers no ha servido de ayuda. No es claro qué busca la bruja.

La trama de Daemon ha sido hasta el momento un reto para él como político y como ser humano. En lo primero ha fracasado rotundamente; en lo segundo está en proceso de perder. Su mente colapsa por el peso de sus pecados y deseos. Tal vez sea la trama más interesante de toda esta serie.

Momento desconcertante del episodio: la escena de sexo entre Daemon y su “madre”. Esta saga no es ajena al incesto, pero este momento marca un nuevo nivel.

Alicent ha sido rechazada por la misma razón que se rechaza a Rhaenyra como heredera legítima: por ser mujer. Es poético que la Hightower reciba este trato, considerando lo que hizo.

Terminamos con otra edición del ránking de los más odiados; esta vez hay cambios sustanciales y un nuevo jugador. Puesto 1: Criston Cole. Puesto 2: Daemon Targaryen. Puesto 3: Willem Blackwood. Puesto 4: Aemond Targaryen. Puesto 5: Alicent Hightower.

/ HBO

CALIFICACIÓN

4 ESTRELLAS DE 5