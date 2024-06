Ser heredera de una de las series más populares de la historia no es tarea fácil. Pero tras su primera temporada, la segunda entrega de “House of the Dragon” (“La casa del dragón”) de HBO ya tiene el camino allanado para desarrollar su nudo: una guerra civil y familiar que dividirá a los Siete Reinos, donde dos reinas que aseguran tener la ley de su lado desplegarán a sus aliados, y sus mejores soldados, unos contra otros.

Ambientada 200 años antes de “Juego de tronos”, “La casa del dragón” sigue a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), princesa que espera heredar el trono de su padre, el rey Viserys. Pero cuando el rey muere su esposa, Alicent Hightower (Olivia Cooke), asegura haber escuchado del monarca que el trono le corresponde al hijo que tuvieron ambos, el príncipe Aegon II (Tom Glynn-Carney). Así, separadas por kilómetros, ambas reinas, hijastra y madrastra, examigas convertidas en oponentes, conspirarán una contra la otra. Pero ellas también tienen bajo su mando las armas más poderosas: dragones.

La nueva temporada empieza con las consecuencias de la muerte de Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra asesinado junto a su dragón por obra de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), hijo de Alicent. Se espera una venganza donde el esposo de Rhaenyra, Daemon Targaryen (Matt Smith), juegue un papel crucial.

Por lo pronto los críticos que ya vieron los nuevos episodios han tenido opiniones mixtas. “En la temporada 2, ‘La casa del dragón’ es por fin fuera la serie que debió ser. Todo a lo que ese camino se dirigía, resulta, es una tragedia de proporciones épicas, más desoladora que la famosamente violenta y cínica ‘Juego de tronos’” (Variety); “la buena noticia, para la gente que estaba feliz con lo que la serie ofreció la última vez, es que este es el mismo show, incluso un poco mejor en algunas áreas. Pero cualquiera que espere por una curva de crecimiento sustancial se encontrará tan negado como el Trono de Hierro lo está a Rhaenyra” (Rolling Stone); una mejora confiada y elegante de la primera temporada, habiéndose establecido con el elenco, personajes y época. Puede que no sea una aventura como ‘Juego de tronos’, pero el drama personal y político es tan agudo como siempre” (Empire).

Habrá que ver si esta temporada resulta ser un éxito como la anterior. Mientras tanto, ya hay un impase real desatado por esta serie. Como parte de la campaña de marketing, la “La casa del dragón” utilizó efectos por computadora para simular que ciertos monumentos aparezcan con los estandartes de Rhaeyra o Alicent; en Estados Unidos lo hicieron con el Puente de Brooklyn y el edificio Empire State. El problema ocurrió en México, pues Instituto de Antropología e Historia condenó que HBO hiciera lo mismo con el Castillo de Chapultepec. “Por esta razón, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH llevará a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico”, dijeron. Una guerra que no se decidirá con dragones.