“Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, es una exitosa serie de televisión que se emitió entre septiembre de 1974 y marzo de 1983 durante nueve temporadas. Está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder y se convirtió en un fenómeno televisivo debido a sus impactantes capítulos, los cuales son recordados hasta hoy por el público.

Uno de esos episodios, y quizá el más controvertido, fue la trágica muerte de un ser inocente durante un incendio. Esta escena dejó en shock a los televidentes y dio mucho de qué hablar. A continuación, te contamos de quién se trata.

“La familia Ingalls” duró nueve temporadas y estuvo al aire entre 1974 y 1983. (Foto: NBC)

EL CAPÍTULO MÁS TRÁGICO DE LA “LA FAMILIA INGALLS”

“Little House on the Prairie” fue un programa exitoso sobre la fuerza de la familia. Los escritores tocaron temas difíciles como la adicción, el abuso infantil, el racismo, la enfermedad y la muerte, por lo cual el público se sintió identificado. Si bien, cada capítulo era recibido con entusiasmo, hubo uno que fue muy cuestionado. Se trata de la muerte del bebé de Mary, episodio que golpeó duramente a los fanáticos.

El episodio 18 de la temporada 6 de “Little House on the Prairie” nos mostró este trágico momento. Albert y su amigo Clay se cuelan en el sótano de la Escuela para Ciegos para fumar una pipa que robaron. Cuando la pareja es atrapada, dejan atrás la tubería encendida, lo que ocasiona el incendio.

Luego, Adam ayuda a rescatar a todos lo que están en el edificio. Mary está en la habitación con su bebé, pero el recién nacido está en una cuna. En otra escena vemos que Mary sigue a Adam sin mencionar que el bebé está en el lugar del siniestro.

La serie de televisión debutó con índices de audiencia excepcionales, fue filmada hace más de 40 años en los Estados Unidos, pero hasta la fecha es recordada con cariño. (Foto: NBC)

Alice intenta regresar al edificio en llamas para rescatar al bebé, pero se detiene para salvar a otro niño que está atrapado en un baño. Cuando regresa por el recién nacido, el edificio está envuelto en llamas y tanto Alice como el bebé mueren en el fuego. El trágico momento conmocionó a los fanáticos de la serie, quienes cuestionaron a los escritores.

El capítulo significó un recordatorio aleccionador sobre los peligros del fuego, y no está del todo fuera de lugar tener eso como parte de “La familia Ingalls”. Sin embargo, algunos seguidores están en desacuerdo con la forma en que se abordó el tema y creen que los escritores podrían haber logrado el mismo resultado de otra manera.

Otros señalaron que Mary nunca habría abandonado el edificio, en medio del fuego, sin primero agarrar a su hijo. Algo que resultó controversial en su momento, pero sigue siendo uno de los episodios más memorables y comentados de la serie.

“La familia Ingalls” es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder. Aquí la familia completa (Foto: NBC)