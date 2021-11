A pesar de haber sido estrenada en 1974, ”La familia Ingalls“ (”Little House on the Prairie” en su idioma original) continúa muy presente en el corazón de la audiencia que siguió sus 10 temporadas de principio a fin. Si bien el programa llegó a su fin en 1983, ha sido retransmitida tantas veces que es imposible no haber visto siquiera un capítulo ni haberse conmovido ante las aventuras y desventuras de los Ingalls.

“La familia Ingalls” es una adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, que narra cómo es la vida en el norte de Estados Unidos a finales del siglo XIX. La serie fue dirigida y producida por Michael Landon, quien también la protagonizó en el papel de Charles Ingalls. Al comienzo del programa, en busca de una mujer vida, Charles junto con Caroline, su esposa, se trasladan a Walnut Grove, donde se instalan en una pequeña granja y donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

Más de 40 años después, todavía salen a la luz algunos secretos en torno al programa. Por ejemplo, ¿sabías que Melissa Gilbert, la actriz que dio vida a Laura Ingalls, jamás se sintió cómoda trabajando con el actor Dean Butler, quien en la ficción fue Almanzo Wilder, su esposo?

LA RELACIÓN DE MELISSA GILBERT Y DEAN BUTLER

Almanzo aparece en el mismo estreno de la sexta temporada de "La familia Ingalls". Con el tiempo, se convirtió en el esposo de Laura (Foto: NBC)

Melissa Gilbert comenzó a interpretar a Laura Ingalls cuando tenía 9 años y continuó en el papel hasta que se convirtió en una joven mujer. Incluso se casó en la pantalla con Almanzo Wilder, aunque en la vida real, nunca se sintió contenta con este giro en su historia.

La misma actriz reconoció que no estaba lista para crecer con su personaje y pese a que sabía, según los libros que había leído, que en algún momento debía enamorarse y formar una familia, nunca le gustó la idea.

“Había tenido dificultades con los intereses y deseos más adultos de Laura”, escribió Melissa Gilbert en sus memorias, “Prairie Tale”, al recordar la incorporación al programa de Almanzo Wilder, el muchacho del que Laura se enamoraría y con el que se casaría.

Gilbert recordó que ni bien leyó el nombre de Almanzo en el guion, se sintió mal del estómago. “Las náuseas, era todos nervios. Sabía que iba a tener que mostrar afecto, besar y, en algún momento, ir a la cama con un chico cuando en la vida real yo tenía 15 años, aunque en realidad parecía una de 13. Nunca había salido, besado o me había tomado de la mano con un chico”, dijo, según recogió Cheat Sheet. Pero el problema no quedó ahí.

Cuando se enteró que el actor Dean Butler había sido elegido para el papel, sintió decepción, miedo, ira y náuseas, debido a que al menos esperaba que su interés amoroso fuera de su edad, no alguien mucho mayor. “ Lo miré como si se hubiera levantado del laboratorio del Dr. Frankenstein. Tenía veintitantos años. Se afeitaba, conducía un automóvil y vivía en su propio apartamento ”.

Ahora, Gilbert imagina que Butler también debe haberse decepcionado cuando la conoció. “Debe haberse sentido tan desanimado al conocer a esta tonta y asustada chica de 15 años, con pelusa de melocotón en las piernas -ni siquiera me las había afeitaba todavía-, que le dijeran que era yo con quien debía casarse”, escribió.

A pesar de todo, con el tiempo se convirtieron en grandes amigos.

LAURA INGALLS Y ALMANZO WILDER, ANTES Y AHORA

Melissa Gilbert como Laura Ingalls

Laura es una de las hijas de Charles y Caroline (Foto: La familia Ingalls / NBC)

Melissa Gilbert encarnó a Laura Ingalls, una de las hijas de Charles y Caroline. En la serie, se casa con el personaje de Dean Butler, pero como apenas tenía 15 años cuando aparece Almanzo, pidió que solo se abrazaran o dieran besos en la mejilla.

Melissa Gilbert en 2014, durante el reencuentro del elenco de "La familia Ingalls" (Foto: Today / NBC)

Dean Buttler como Almanzo James Wilder

El actor Dean Buttler dio vida a Almanzo James Wilder, quien apareció en la serie entre 1979-1983. En la ficción se casa con Laura.

Almanzo James Wilder se convirtió en el esposo de Laura (Foto: La familia Ingalls / NBC)

Cuando visitó el set de “Today” en 2014, durante el reencuentro del elenco del programa, Buttler agradeció el trabajo realizado por Michael Landon.

Dean Buttler en la misma cita del elenco de "La familia Ingalls" (Foto: NBC)

