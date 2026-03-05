Cincuenta años después de su estreno televisivo, "La familia Ingalls" regresa con una nueva adaptación en Netflix. La plataforma confirmó el desarrollo de una serie basada directamente en los nueve libros —ocho publicados entre 1930 y 1940 y uno póstumo en 1971— de Laura Ingalls Wilder, con la promesa de una mirada más fiel al espíritu literario que la versión de los años setenta.

La producción estará a cargo de Rebecca Sonnenshine, junto a las productoras ejecutivas Joy Gorman Wettels (Joy Coalition), Trip Friendly (Friendly Family Productions), Dana Fox y Susanna Fogel. La sinopsis oficial define el proyecto como “en parte un drama familiar esperanzador, en parte un relato épico de supervivencia y en parte una historia sobre el origen del Oeste Americano”, subrayando el peso histórico y emocional de la travesía de los Ingalls en la frontera.

A diferencia de la adaptación emitida por NBC en los setenta, esta nueva versión buscará ceñirse más a los textos originales, lo que podría implicar la ausencia de personajes creados exclusivamente para televisión. La expectativa es alta: las novelas han vendido más de 73 millones de ejemplares en más de 100 países, y la serie clásica continúa sumando millones de minutos de visualización cada año.

El reparto de "La familia Ingalls" incluía figuras como Hersha Parady, Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle entre otros (Foto: NBC)

Una serie querida

La historia televisiva comenzó con “Little House on the Prairie”, conocida en América Latina como "La familia Ingalls". Producida y emitida por NBC entre el 11 de septiembre de 1974 y el 21 de marzo de 1983, la serie nació tras el éxito de una película para televisión estrenada en 1973. El productor Ed Friendly quedó cautivado por la autobiografía de Laura Ingalls Wilder y convocó a Michael Landon para dirigir el piloto. Cuando Landon decidió interpretar él mismo a Charles Ingalls, la cadena entendió que tenía entre manos un proyecto de largo aliento.

Durante nueve temporadas, la ficción narró la vida de la familia Ingalls en Walnut Grove, Minnesota, en la segunda mitad del siglo XIX. Charles y Caroline —interpretados por Michael Landon y Karen Grassle— crían a sus hijas Mary, Laura y Carrie en una pequeña granja, enfrentando sequías, crisis económicas y dilemas morales. Melissa Gilbert (Laura) apareció en 191 de los 205 episodios, incluso más que Landon, mientras que Melissa Sue Anderson dio vida a Mary, en una interpretación que le valió una nominación al Emmy cuando su personaje pierde la vista.

La serie original fue filmada en el Big Sky Movie Ranch, en Simi Valley (California), locación emblemática de múltiples producciones del oeste. (Foto: NBC)

El éxito, sin embargo, no fue inmediato ni lineal. Tras una segunda temporada con caída de audiencia, NBC evaluó cancelar la serie. El cambio estratégico del miércoles al lunes por la noche revirtió la tendencia: desde entonces, el programa se mantuvo entre los 30 más vistos durante el resto de su emisión. Incluso en la cuarta temporada volvió a hablarse de cancelación, pero los índices eran demasiado sólidos.

Detrás de cámaras también hubo historias memorables. Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, debía usar peluca porque su cabello no resistía los elaborados peinados de época. La caída de Carrie en los créditos iniciales fue real y se mantuvo por su espontaneidad. Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson no tenían la mejor relación fuera de pantalla. Y para provocar el llanto de los niños actores, Landon solía mirarlos fijamente con los ojos humedecidos hasta conmoverlos.

El final, en 1983 —bajo el título "Little House: A New Beginning" en su última etapa— fue tan polémico como simbólico: ante la amenaza de un magnate que reclama las tierras, los habitantes de Walnut Grove dinamitan el pueblo. Landon ordenó incluso volar el set de rodaje en el Big Sky Movie Ranch de California, en un gesto de cierre definitivo. Paradójicamente, pese a su impacto global, la serie nunca ganó el Emmy a mejor drama, aunque sí obtuvo reconocimientos técnicos. Aun así, fue incluida por TV Guide entre los grandes hitos de la televisión familiar.

Melissa Gilbert tenía apenas 10 años cuando fue elegida entre más de 500 niñas que audicionaron para interpretar a Laura Ingalls. (Foto: Difusión)

Tomar el relevo

El eje del relevo está en Laura Ingalls. En la serie original de Little House on the Prairie, fue encarnada por Melissa Gilbert, quien apareció en 191 de los 205 episodios y terminó convirtiéndose en el verdadero corazón narrativo de la historia. Ahora el papel recae en Alice Halsey, presentada oficialmente como la nueva Laura. El desafío es considerable: Gilbert construyó un personaje que transitó de niña inquieta a joven esposa y escritora, mientras que Halsey asumirá una versión más alineada con la Laura literaria concebida por Laura Ingalls Wilder, con mayor apego al tono autobiográfico.

En el centro moral de la familia, Charles y Caroline también cambian de rostro. Michael Landon no solo interpretó a Charles Ingalls, sino que definió su identidad como padre firme, sensible y guía ético del pueblo; fallecido en 1991, su figura permanece inseparable del personaje. En el remake, Charles será interpretado por Luke Bracey, mientras que Caroline —a quien dio vida Karen Grassle— estará ahora a cargo de Crosby Fitzgerald. El contraste es claro: Landon imprimía una autoridad serena y carismática; Grassle, una maternidad sobria y resistente. La nueva dupla deberá reconstruir esa química desde otra sensibilidad generacional.

El tercer vértice es Mary Ingalls. En los años setenta, Melissa Sue Anderson aportó uno de los arcos dramáticos más recordados, especialmente tras la pérdida de visión de su personaje, actuación que le valió reconocimiento crítico y una nominación al Emmy. En la nueva versión, Mary será interpretada por Skywalker Hughes. El relevo no es menor: Mary representaba la disciplina y el sacrificio frente al temperamento impulsivo de Laura. La comparación entre ambas generaciones será inevitable, no solo por la memoria del público, sino porque estos personajes —más que simples roles— forman parte del ADN emocional de la serie.

Michael Landon no solo protagonizó la serie: escribió y dirigió decenas de episodios, consolidándose como uno de los showrunners más influyentes de la televisión estadounidense en los años setenta y ochenta.

Con amor desde Perú

El fenómeno de La familia Ingalls no tardó en cruzar fronteras. Tras su consolidación en Estados Unidos por NBC, la serie llegó al Perú en la segunda mitad de los años setenta, en un contexto donde las ficciones familiares norteamericanas ocupaban un lugar central en la programación abierta. Fue Panamericana Televisión quien la incorporó a su parrilla, posicionándola como una producción apta para todos los públicos y de fuerte carga formativa.

Emitida en horarios vespertinos y de fin de tarde, La familia Ingalls se convirtió en cita obligada para varias generaciones. Su retrato de la vida en Walnut Grove, con conflictos morales claros y resoluciones emotivas, conectó con un público peruano acostumbrado a seguir historias familiares de largo aliento. La figura de Charles Ingalls, interpretado por Michael Landon, fue leída localmente como la del padre ejemplar, en una televisión donde los modelos de autoridad tenían un peso simbólico considerable.

Con el paso de los años, la serie no solo mantuvo vigencia, sino que se transformó en un clásico de reposición. Promociones, avances y notas televisivas la presentaban junto a otras producciones emblemáticas del oeste como "Bonanza" y "El gran Chaparral". La muerte de Michael Landon en 1991 tuvo amplia repercusión en la prensa peruana, que lo recordó ante todo como “el padre de La familia Ingalls”, confirmando el arraigo cultural que la serie había alcanzado en el país.

Cronología de emisiones en Panamericana Televisión: