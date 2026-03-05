Por Ángel Navarro Quevedo

Cincuenta años después de su estreno televisivo, "La familia Ingalls" regresa con una nueva adaptación en Netflix. La plataforma confirmó el desarrollo de una serie basada directamente en los nueve libros —ocho publicados entre 1930 y 1940 y uno póstumo en 1971— de Laura Ingalls Wilder, con la promesa de una mirada más fiel al espíritu literario que la versión de los años setenta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.