Conforme a los criterios de Saber más

Agosto de 2012. Tras el abrumador éxito de sintonía de “Dina Páucar, la lucha por un sueño”, las miniseries biográficas cobraron mayor relevancia en nuestro país. Siguiendo la iniciativa de Frecuencia Latina (actualmente Latina Televisión), América apostó por llevar a la pantalla chica la vida de Sonia Morales, otra exponente del folclor andino. Y continuó el ciclo de biopics con “La Faraona”, una historia inspirada en la cantante de cumbia Marisol.

Era el boom de la cumbia en el Perú y Marisol Ramírez Vásquez era la principal representante femenina de ese género. Abarrotaba locales con sus shows y sus canciones de amor y desamor, sobre todo las que estaban dirigidas a hombres infieles, como “Canalla” o “La escobita”, lideraban los ránking de música.

“Luego del éxito de ‘Nacida para triunfar’ (serie biográfica de Sonia Morales) había que buscar una nueva historia igual o más apasionante. Marisol estaba de moda y su vida era digna de llevar a la pantalla. Le transmití la idea a Eric Jurgensen (ex gerente general de América Televisión y actual director de contenido y programación), le gustó y nos dio luz verde. Con la aprobación del canal viajé al norte en busca de Marisol”, recuerda Efraín Aguilar, realizador de “La Faraona”.

Convencer a Marisol para llevar su historia a la televisión no fue tarea sencilla para el responsable de ficciones de gran sintonía, como “Al fondo hay sitio” y “Así es la vida”. Aguilar cuenta que tuvo que convencer primero a la madre de la cantante, luego a ella.

“Estaba reacia, no quería saber nada de miniseries; pero logré que aceptara y fue otro exitazo. Como era director, Marisol creía que era un hombre serio, alzado, que tenía dinero, que siempre vestía terno y al darse cuenta que estaba equivocada, congeniamos, ahora nos tenemos mucho afecto”, destaca el productor nacional.

Propuestas

Según Marisol, Efraín Aguilar no fue el primer productor que intentó llevar su vida a la pantalla chica. “Otras productoras también me buscaron para hacer la serie, entre ellas estaba Michelle Alexander”, recuerda la cantante.

“Al principio no quería que mi vida personal la supieran muchos, siempre traté de mantenerla en reserva, solo para mí; pero Efraín y su gente me convencieron, me ilusionó la idea de ser la primera cantante de género tropical en tener una miniserie sobre su vida. Y sí hubo una retribución económica, pero eso no determinó mi decisión”, añade.

“La Faraona”, miniserie que abordó la vida profesional y sentimental de la cantante Marisol, se emitió de lunes a viernes a las 9:00 p.m.. Tuvo como competencia en el horario a los programas “Magaly TeVe” y “La casa de los secretos”. Hizo 25 puntos de ráting en su estreno.

En los roles estelares destacaron Alejandra Pascucci (Marisol de adulta), Gerardo Zamora (César Aguilar), Natalia Salas (Marlene), Sandro Monzante (Enrique), Mayra Goñi y Gustavo Cerrón.

Mayra Goñi y Alejandra Pascucci, actrices de "La Faraona". (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

El cásting

Aguilar Pardavé asegura que encontrar a la actriz que iba a dar vida a Marisol, no fue tarea sencilla. La producción convocó a un cásting en el que se presentaron decenas de candidatas. Uno de los requisitos principales para acceder al papel era saber cantar.

“Un día escucho cantar entre la gente en el cásting a una joven y dije: ‘Ella es’. Era Alejandra Pascucci y la elegí sin conocerla, sin saber que, además, era hija de una amiga de mi mujer. Su mamá había bailado ballet con mi mujer. Alejandra no había actuado antes, pero nadie nace sabiendo, y ella lo hizo muy bien; además cantaba, que era lo que yo necesitaba”, aclara el productor de TV.

En desacuerdo

Esta idea no fue del total agrado de Marisol, pues ella quería que Tatiana Astengo tenga el rol principal. “Quería que sea la protagonista porque es una gran actriz, pero Efraín era el productor y la última palabra la tenía él. Sin embargo, cuando vi la serie con Alejandra, vi que no lo hizo mal, puso todo su esfuerzo”, destaca la cantante de “Dime gitana”.

No vio toda la serie

Casi una década después del estreno de “La Faraona”, Marisol revela que nunca terminó de ver la serie. “El primer capítulo no terminé de verlo porque tenía que subir al escenario en un show en Tacna, y te soy bien sincera, hasta el día de hoy no he terminado de ver la serie. Sé que actuó Alejandra y me hubiese gustado actuar aunque no soy actriz, de repente salía pésimo... Lo bueno es que tuvo mucho ráting porque la gente quería saber mi historia”, asegura.

De la pantalla chica a la grande

Entre sus proyectos laborales, Marisol tiene como prioridad hacer una película basada en la historia de su vida, y esta vez sí actuará. “Todavía no definimos con quién vamos a trabajar, pero en esta oportunidad quiero que se vea todo los aspectos de mi carrera como cantante y también de mi vida sentimental. Contar cómo los artistas vivimos el dolor de una decepción, cómo me afectó a mí. Muchas veces he llorado en el escenario, luego me he maquillado y he vuelto a llorar. La vida de un artista no es fácil”, remarca Marisol tras reconocer que “La Faraona “consagró” su carrera artística.

Romance

“La Faraona” también hizo que Pascucci encontrara al amor en su compañero de reparto, Gerardo Zamora, quien interpretó a César Aguilar, el ex esposo de Marisol.

Gerardo Zamora interpretó a César Aguilar en “La Faraona”. (Foto: El Comercio / Alessandro Currarino)

“La química entre nosotros fue inmediata, aunque al principio pensé que él era así de colaborador con todas. Ya con el pasar de los días, conquistó mi corazón”, declaró la cantante en una entrevista a El Comercio que data del 2012.

“La Faraona” tuvo 20 capítulos y ante el éxito de audiencia, el canal dejó abierta la posibilidad de una segunda entrega para el 2014. Sin embargo, esta nunca se concretó.

VIDEO RECOMENDADO

Marisol revela que está en proceso de divorcio: “Muy pronto estaré soltera” (VIDEO)- Correo

TAMBIÉN PUEDES LEER