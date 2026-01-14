La icónica casa de El Príncipe del Rap sale a la venta por cerca de 30 millones de dólares

Escuchar
Por Redacción EC

Una de las propiedades más icónicas de la historia de la televisión está a punto de cambiar de dueño. La recordada mansión de la familia Banks, conocida por ser el exterior de la casa en El Príncipe del Rap en Bel-Air, será puesta a la venta en los próximos días por un valor cercano a los 30 millones de dólares, según informó el portal TMZ.

