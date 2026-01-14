La icónica casa de El Príncipe del Rap sale a la venta por cerca de 30 millones de dólares

Una de las propiedades más icónicas de la historia de la televisión está a punto de cambiar de dueño. La recordada mansión de la familia Banks, conocida por ser el exterior de la casa en El Príncipe del Rap en Bel-Air, será puesta a la venta en los próximos días por un valor cercano a los 30 millones de dólares, según informó el portal TMZ.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la popular sitcom y los amantes de las propiedades históricas, luego de confirmarse que la emblemática residencia saldrá oficialmente al mercado a finales de este mes. Se trata de una vivienda de estilo colonial georgiano construida en 1937, que cuenta con seis dormitorios, siete baños y medio, y una superficie aproximada de 930 metros cuadrados.

La mansión se encuentra sobre un amplio terreno esquinero de más de 36 mil metros cuadrados, una característica poco común incluso en las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Aunque popularmente se la asocia con el barrio de Bel-Air, la propiedad está ubicada en Brentwood, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, y esta será la primera vez en 48 años que sale a la venta.

El entorno también forma parte de su atractivo. La casa está situada a solo dos cuadras de la conocida propiedad de O.J. Simpson en Rockingham y muy cerca de residencias pertenecientes a figuras del espectáculo y la política, como el cineasta Judd Apatow y el exalcalde de Los Ángeles, Richard Riordan.

Pese a su antigüedad, la mansión continúa vigente en la industria audiovisual. Actualmente, el inmueble funciona como locación de rodaje para una serie de Netflix, lo que mantiene su reconocible fachada bajo los reflectores y refuerza su estatus como ícono televisivo.

Si bien El Príncipe del Rap en Bel-Air fue grabado principalmente en estudios, el exterior de esta residencia se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la serie protagonizada por Will Smith, emitida entre 1990 y 1996 por NBC. La producción no solo catapultó al actor al estrellato internacional, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura pop de los años 90.

El interior de la casa real sigue siendo un misterio para los fans, ya que las escenas se rodaron en un set inspirado en grandes residencias de Beverly Hills. En la ficción, los ambientes estaban marcados por tonos pastel, muebles de madera, papel tapiz y lámparas tipo candelabro, con dormitorios que reflejaban la personalidad de los personajes, como el azul de Will o el rosa de Ashley, detalles que quedaron grabados en la memoria colectiva.