A un poco más de 10 días de haber sido estrenada en Netflix, “La maldición de Bly Manor” sigue generando comentarios, discusiones y “descubrimientos” entre los fans de esta antología de Mike Flanagan que gira alrededor de historias de terror y suspenso.

Uno de los temas que más ha llamado la atención, por ejemplo, son las referencias y adaptaciones que hizo el director y productor estadounidense para esta segunda temporada de “Tha Haunting”, cuya historia está basada en “The Turn of the Screw” (“Otra vuelta de tuerca”), el libro de Henry James de 1898.

Quienes ya vieron “La maldición de Bly Manor”, seguramente sabrán que esta es una adaptación parcial de la obra de James, por lo tanto no es 100% fiel al libro pero sí toma de este su núcleo dramático y lo fusiona con un homenaje a “The Innocents”, la aplaudida cinta de 1961 dirigida por Jack Clayton.

De este filme, Flanagan toma, por ejemplo, además de referencias visuales, la canción O Willow Waly e incluso el apellido del director, para el personaje de Dani, que interpreta Victoria Pedretti.

“Esa era una película que realmente quería celebrar porque es una película de la que creo que no se habla lo suficiente por alguna razón”, declaró recientemente Flanagan al portal Daily Dead. “No aparece tan a menudo como ‘The Haunting’ (1963) aunque emplea mucha de la misma técnica y salió dos años antes. Es una de esas películas que aman los cinéfilos y los fanáticos del terror, pero mucha gente no lo sabe. Siempre estábamos buscando activamente formas de ponernos el sombrero ante eso. No tuvimos el beneficio de poder traer a Russ Tamblyn en este momento. Estábamos buscando a cualquiera que pudiéramos encontrar del elenco de The Innocents para ver si podíamos recuperarlo”, agregó el aclamado director.

UNA Y OTRA VEZ A LA VUELTA DE TUERCA

“Otra vuelta de tuerca”, sin embargo, no solo ha servido de inspiración para “La maldición de Bly Manor” sino que ha sido la materia prima de una serie de tramas de institutrices y fantasmas, a lo largo de la historia del cine. A continuación, un repaso a algunas de estas adaptaciones.

“The Turn of the Screw”, dirigida por John Frankenheimer (1959)

Una institutriz es contratada para hacerse cargo de la educación de dos niños, Flora y Miles, que viven en una apartada mansión. Sin embargo, su estancia aquí se complicará cuando empiece a sospechar que los fallecidos antiguos criados, ejercen una extraña influencia sobre los niños. Fue protagonizada por Ingrid Bergman, quien ganó en 1960 el Emmy a Mejor Actriz.

“The Innocents”, dirigida por Jack Clayton (1961)

Narrada bajo la misma premisa de la cinta de 1959, “The Innocents” de 1961, fue aclamada por la crítica ese año. Entre las nominaciones que podemos destacar están:

-Nominada a la Palma de Oro (mejor película) en el Festival de Cannes (1962)

-2 nominaciones al BAFTA, incluyendo a Mejor película (1961)

-Nominada a Mejor director por el Sindicato de Directores (DGA) (1961)

-Nominada a Mejor guión drama por el Sindicato de Guionistas (WGA) (1961)

“Otra vuelta de tuerca”, dirigida por Eloy de la Iglesia (1985)

Esta nueva adaptación mantiene la premisa de la novela original de James pero presenta algunas diferencias como, por ejemplo, el cambio del sexo del protagonista y el lugar donde se desarrolla la trama (Euskadi - Norte de España). Es interpretada por Pedro Mari Sánchez, Queta Claver, Asier Hernández y Cristina Goyanes.

“The Haunting of Helen Walker", dirigida por Tom McLoughlin (1995)

Película para televisión de 1995. Helen Walker (Valerie Bertinelli) es una joven estadounidense contratada como institutriz de dos niños ingleses, un niño y una niña, cuyos padres han muerto. Poco a poco, Helen notará el comportamiento extraño de los niños y descubrirá que algunos misteriosos eventos suceden en esa vieja mansión inglesa.

“Ghost Story: The Turn of the Screw”, dirigida por Tim Fywell (2009)

Otra cinta para televisión encargado y producida por la BBC. Se emitió por primera vez el 30 de diciembre de 2009. Sobre la trama, algunos críticos loa consideraron realmente aterradora, mientras que otros sugirieron que el horror no fue completamente efectivo.

Una escena de "The Turn of the Screw". La novela fue adaptada para la pantalla por Sandy Welch y la película fue dirigida por Tim Fywell en 2009.

“Otra vuelta de tuerca” (The Turning) dirigida por Floria Sigismondi (2020)

Esta adaptación moderna del libro de James, nos presenta a una joven institutriz que es contratada por un hombre que se ha convertido en el tutor de sus sobrinos tras las muerte de sus padres. Pronto descubrirá que tanto los niños como la casa esconden oscuros secretos y las cosas no son lo que aparentan. Esta protagonizada por Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro), Finn Wolfhard (Stranger Things, It: Capítulo 2), entre otros. Es una producción de Steven Spielberg y fue estrenada el 24 de enero de 2020.

SOBRE BLY MANOR

“The Haunting of Bly Manor” se estrenó en Netflix el 9 de octubre de 2020.. Está interpretada por Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Amelia Eve, Henry Thomas, Kate Siegel y Carla Gugino en los papeles principales. Consta de 9 episodios y ha recibido en su mayoría, comentarios positivos.

