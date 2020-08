Mientras el mundo lucha contra la pandemia del Covid-19, en la ficción hay quienes viven su propia guerra contra el virus. Esto es lo que ocurre con los personajes de “La otra orilla”, telenovela de América Televisión que sigue a personas que, a su manera, buscan sobrevivir y aportar algo a la sociedad en estas épocas tan difíciles. El segundo episodio llega este martes 4 de agosto.

LOS PERSONAJES

Pablo (Gonzalo Molina): profesor diabético que ha tenido que adaptar sus clases al formato virtual. Vive con su esposa Gloria, mientras que el hijo de ambos está con un familiar.

Gloria (Carolina Infante): enfermera de una clínica que no se responsabiliza por la salud de sus trabajadores. Elije trabajar por que está muy comprometida con su deber, aunque estar más expuesta al Covid-19 signifique que su hijo viva lejos de casa.

Lorena (Laly Goyzueta): ama de casa, exesposa de Panlo y madre de la reportera Patty. Tiene complejo de superioridad.

Patty (Alicia Mercado): reportera que se arriesga a contraer el virus todas las veces que sale a cumplir su trabajo.

Sergio (Martin Velásquez): suboficial PNP que vive enamorado de su vecina, Patty.

Magda (Irene Eyzaguirre): Trabajadora municipal de limpieza preocupada por su hija desaparecida.

SOBRE LA POLÉMICA

Cuando se anunció que se haría esta ficción, muchas personas en las redes sociales no estuvieron de acuerdo y la criticaron. En conferencia de prensa, previo al estreno Alexander contó que “el objetivo es contar una historia que nos ayude a entender y valorar a los protagonistas de esta pandemia”.

“Yo no me dedico a quejarme, yo hago cosas. Si hubiera un tema de aprovechamiento y de ráting, no se hubiera hecho películas sobre la Segunda Guerra Mundial, series sobre terrorismo ni una serie de contenidos”, agregó.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Según informó El Comercio hace unas semanas sobre esta ficción, las grabaciones se iniciaron el 29 de junio cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios y con los equipos tanto de producción como artísticos reducidos al mínimo imprescindible ante el coronavirus.

Además, “La Otra Orilla” contó con el respaldo de especialistas del Ministerio de Salud, quienes aseguraron la existencia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del elenco y la producción de la telenovela. Entre estos requerimientos, se tuvo en cuenta el número reducido de personajes y locaciones, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, entre otros.

“Hemos tenido charlas con especialistas, con la doctora Pilar Mazzetti, el doctor Leslie Soto, contamos en Del Barrio Producciones con dos médicos y una enfermera a tiempo completo que supervisaron el rodaje e incluso inventamos un cargo de Productora Sanitaria”, contó Michelle Alexander.

