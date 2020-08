La nueva producción de Michelle Alexander inspirada en la pandemia por el nuevo coronavirus verá la luz este lunes a las 8:30 p.m. por la pantalla de América Televisión y por TVGO . “La Otra Orilla” presentará la historia de cinco familias peruanas que, desde sus respectivas profesiones, le hacen frente a la actual crisis sanitaria en nuestro país.

La nueva ficción de Del Barrio Producciones y América TV está inspirada en los héroes de esta batalla contra el Covid-19.

La actriz Carolina Infante interpretará a una enfermera, mientras que el actor Gonzalo Molina será un “maestro sin escuela”. El peruano Martín Velásquez dará vida a un policía que “protege a los demás” y Alicia Mercado será “una reportera en primera línea de batalla”.

Carolina Infante, Gonzalo Molina, Irene Eyzaguirre, Martin Velásquez, Alicia Mercado, Sol Nacarino, Francesca Vargas y Juan Pablo Abad completan el reparto de “La Otra Orilla”; la cual contó con un manual de producción acorde a la crisis sanitaria.

SOBRE LA POLÉMICA

Cuando se anunció que se haría esta ficción, muchas personas en las redes sociales no estuvieron de acuerdo y la criticaron. En conferencia de prensa, previo al estreno Alexander contó que “el objetivo es contar una historia que nos ayude a entender y valorar a los protagonistas de esta pandemia”.

“Yo no me dedico a quejarme, yo hago cosas. Si hubiera un tema de aprovechamiento y de ráting, no se hubiera hecho películas sobre la Segunda Guerra Mundial, series sobre terrorismo ni una serie de contenidos”, agregó.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Según informó El Comercio hace unas semanas sobre esta ficción, las grabaciones se iniciaron el 29 de junio cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios y con los equipos tanto de producción como artísticos reducidos al mínimo imprescindible ante el coronavirus.

Además, “La Otra Orilla” contó con el respaldo de especialistas del Ministerio de Salud, quienes aseguraron la existencia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del elenco y la producción de la telenovela. Entre estos requerimientos, se tuvo en cuenta el número reducido de personajes y locaciones, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, entre otros.

“Hemos tenido charlas con especialistas, con la doctora Pilar Mazzetti, el doctor Leslie Soto, contamos en Del Barrio Producciones con dos médicos y una enfermera a tiempo completo que supervisaron el rodaje e incluso inventamos un cargo de Productora Sanitaria”, contó Michelle Alexander.

Por su parte, Eric Jurguensen, presidente y CEO de Jurgensen Media Group y asesor de América TV de Perú, en entrevista con Tvnews manifestó que “La otra orilla” está basada en historias de peruanos que enfrentan el coronavirus en primera línea y aclaró que el canal cuenta con estudios adecuados para poder grabar en plena pandemia.

“Con Del Barrio Producciones vamos a hacer una serie justamente sobre la pandemia, el coronavirus, se llama ‘La otra orilla’, es la historia de la gente de primera línea: una enfermera, un policía…. La gente que ha tenido que vivir esto desde otro punto de vista, muy interesante. La vamos a empezar a emitir en julio ya”, indicó.