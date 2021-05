Conforme a los criterios de Saber más

Digamos que te gustan las películas de acción o los dramas televisivos. Puede que hasta te diviertan las telenovelas. Pero desde hace años alguien de tu entorno ha tenido que compartir en redes sociales imágenes de estilo anime, dibujos animados hechos casi siempre en Japón, donde puedes encontrar historias de todo tipo. Puede también que no hayas visto anime jamás en tu vida, que creas que se trate de un género y no de lo que realmente es: un bosque donde cada árbol ofrece algo distinto.

Sony sabe perfectamente de qué va todo esto, de allí que invierta US$ 1200 millones en adquirir Crunchyroll, el más grande servicio de streaming del mundo especializado en anime; tan grande que, al estilo de Netflix, ya hace sus propias series. Y la cosa no queda allí, pues incluso Disney+ hará “Visions”, su propio anime basado en “Star Wars”.

¿Hay algo importante que debas saber antes de empezar a ver anime? Le hice esa pregunta a Brian Ashcraft, reportero de la web Kotaku que vive una década en Japón. “Es animación, que existe en todo el mundo”, nos dice. “Claro, hay algunos tópicos y convenciones en el anime, pero no es necesario que la gente las conozca. ¡No lo pienses mucho! Solo mira las series. Si las odias, busca otra cosa. El anime es muy amplio”.

¿Y qué animes clásicos deberías ver si jamás has visto anime? Talía Vidal, investigadora de cultura popular japonesa, nos recomienda tres películas, todas disponibles en Netflix. Las dos primeras son “Akira” de Katsuhiro Otomo y “Ghost in the Shell” de Mamoru Oshii. “Ambas abrieron las puertas al cine anime en occidente en la década de los noventas”, sostiene Vidal. “Demostraron que el anime es capaz de ser una fuente de crítica y reflexión de temas sociales, políticos y filosóficos.”

La otra película es “Princesa Mononoke” de Hayao Miyazaki; que es una puerta abierta al sintoísmo, tan específico de la cultura japonesa. Y si me permiten añadir, todo el catálogo de películas dirigidas por Miyazaki y producidas por el Studio Ghibli disponible en Netflix es la excusa perfecta para familiarizarse con el anime. Este director, recordemos, ganó el Oscar a mejor película animada por “El viaje de Chihiro”.

Cada año se lanzan decenas de series de anime para todo público. Esta temporada no es distinta. Ashcraft recomienda ir a tu género favorito de ficción y buscar su equivalente en anime. ¿Te gusta el drama? allí tienes “To Your Eternity” de Crunchyroll, la historia de un ser de origen misterioso que puede tomar la forma de otros y que, en el proceso, aprende qué significa vivir. De hecho, esa serie es el motivo por el que estoy grabando este video. Es excelente.

Si te gusta la acción, está “Castlevania” de Netflix, que acaba de estrenar su última temporada. No vas a encontrar un anime tan dinámico entre las novedades que han llegado este 2021. Y si te gusta la ciencia ficción y el misterio, allí tienes, también de Crunchyroll, “Tokyo Revengers”; donde un adulto viaja en el tiempo a su época escolar para evitar la muerte en el futuro de una persona. En el proceso, se involucra en una guerra de pandillas.

De izquierda a derecha, arte oficial de "To Your Eternity", "Tokyo Revengers" y "Castlevania"; todos los cuales han lanzado episodios este 2021. Fotos: Crunchyroll/ Netflix.

Por su parte, las conductoras de AVA’s Podcast, programa peruano especializado en animación japonesa, nos recomienda “OddTaxi”. “Es una historia de misterio, intriga y un caso sin resolver que contrasta muy bien con su diseño de personajes antropomorfos que a simple vista se podría considerar infantil, este es un claro ejemplo de por qué no debemos juzgar un libro por su portada”, nos indican.

Por último, no tengas miedo en probar nuevas historias; sea porque te gusta el tráiler o porque hay buenos diseños de personajes, puede que la próxima persona que haga las recomendaciones seas tú.

DATOS

El precio mensual de Crunchyroll es de S/ 21.00 al mes.

Talía Vidal ofrecerá un taller sobre cine de anime para la plataforma cinestesia. Información e inscripciones en cursos@cinestesia.pe.

