Con más de 30 años de experiencia en la industria, el actor de doblaje venezolano Luis Carreño disfruta de todo el reconocimiento que recibe por parte de sus seguidores tras convertirse en la voz del icónico dibujo animado Bob Esponja. Pero ese no es el único personaje a quien ha prestado su voz y ha logrado crear una conexión inigualable.

En entrevista con El Comercio, Luis Carreño señaló que creció en los escenarios gracias a que su hermano también se dedica al arte. Con tan solo 15 años empezó a ejercer el trabajo que se ha convertido en su pasión, y en el cual planea continuar por más tiempo.

—Luis, ¿Cuáles son tus expectativas para tu conversatorio de este fin de semana?

Yo siempre voy muy emocionado a Lima. Ya tengo una relación bastante personal con el Perú. Se metieron a mi corazón por la comida, como suele hacerse y aparte es uno de los países que más apoyo da a mi carrera. Llego con la expectativa de verlo. Me gustan estos encuentros porque lo mágico que tienen es que el espectador y el artista que han estado tanto tiempo unidos, en este caso por la televisión, nos sentimos muy cercanos porque hemos pasado mucho tiempo juntos, pero no nos hemos visto. Para mí es muy emocionante es porque ese encuentro con la audiencia se puede dar.

—¿Cómo nació la idea del conversatorio?

Lo vengo haciendo desde hace 3 años, comenzamos antes de la pandemia con unas ediciones presenciales que hicimos. La primera presentación fue en 2019 en Miami (Estados Unidos). Luego se hizo en Cuernavaca (México) y de ahí volvimos a Miami, justo cuando cayó la pandemia. De ahí hicimos seis ediciones virtuales con personas de todos lados. Esta es la primera vez que se hace pospandemia de manera presencial. Elegí a Lima para empezar porque tengo una conexión especial. Pero se va hacer en otras ciudades. Este proyecto nació porque yo trabajo en la industria del doblaje desde hace 30 años. Siempre he notado que desde que nacieron los cursos de doblaje y locución, hay varios jóvenes interesados pero que no han logrado ingresar a la industria, siempre éramos los mismos. Entonces, dije ´aquí hay un eslabón perdido´ porque hay mucha gente que estudia, pero muy poca se profesionaliza. La conferencia “Una voz, mil historias” busca ayudar a los jóvenes a entender cómo funciona la industria del actor de voz.

—¿Qué es lo que te han dicho tus seguidores peruanos?

Están muy emocionados. Es un evento complejo de organizar porque hay dos tipos de personas que se acercan a este evento: aquellos que estudian doblaje y locución que está interesado en esta información técnica y aquellos que quieren escuchar a la voz de su infancia y recibir un mensaje personalizado de Bob Esponja. Buscamos brindar a ambas partes.

—¿Cómo inició tu pasión por hacer el doblaje de voz?

Yo crecí en los escenarios teatrales. El tema del doblaje me ha dado mayor exposición internacional a lo largo de mi carrera. En mi familia también hay actores, entonces yo crecí en los escenarios, detrás del telón. Cuando llegó el momento de la vocación, a los 15 años me ofrecieron hacer el doblaje para telenovelas brasileñas. Año 1992 y ahí empezó mi carrera. De ahí entré a la universidad a estudiar Derecho, pero ya después la carrera actoral se comió lo otro. Abandoné la carrera de abogado.

—Entonces el arte viene de familia...

Sí, pero de mi propia generación, por parte de mis hermanos. Aunque mi padre fue una persona fundamental en mi formación como artista. Nos llevaba a la ópera desde muy niños, a los museos, un gran lector, un apasionado de la música. Mi casa siempre estuvo rodeada de cultura desde pequeño. Entonces, el gusto por la cultura quedó sembrado en cada uno de nosotros.

—¿Cómo te sientes al ser reconocido por darle la voz a estos personajes icónicos como Bob Esponja?

Es mágico. Yo he hecho muchas series. Hay otros personajes icónicos a los que también les he podido dar voz como Perro de CatDog, Max Steel, Doctor Who, entre otros personajes. Pero, obviamente, Bob Esponja es uno de los íconos de la cultura pop de los últimos 50 años, o más. Es una marca mundial. Cuando empecé a hacer esta serie, jamás imaginé que sería así. Me cambió la vida para siempre. Lo agradezco tremendamente. Bob Esponja termina siendo una conexión emocional con el público. Uno se siente muy bendecido por esto, pero también es una gran responsabilidad porque representas a un personaje que es seguido por muchos niños.

—Publicaste una foto de ti pequeño en Instagram diciendo que siempre lo tienes presente, ¿Consideras que esa alma de niño es la que te permite seguir enamorándote de tu carrera?

Bastante, me gusta tenerlo presente. Creo que sí es importante. Por una época, yo me iba mucho con el personaje que hacía, me conectaba bastante sintiendo que era un espectador. Pero esa conexión la fui perdiendo a medida que fui creciendo y en los últimos años he notado que a veces no estoy muy metido en la historia. Por eso siempre trato de revivir y hacer esa conexión porque si no te vas muriendo y se vuelve mecánico. Hay que intentar que estar conectado con el juego, más cuando eres actor.

—Eres la voz del ícono de varias generaciones que crecieron viendo a Bob Esponja, ¿Cuál es la frase más icónica -para ti- de este personaje?

Hay varias. Está el clásico “Estoy listo” cuando Bob sale a trabajar. También está la icónica “Usen siempre la imaginación”. “Vamos a cazar medusas”. Hay muchas que me piden cuando hacemos saludos. Está cargado de frases icónicas, pero sí, es un personaje que tiene tanto tiempo, se va llenando de frases icónicas.

—Hemos visto que le tienes un especial cariño a la canción “Soy un cacahuate” de Bob Esponja, ¿recuerdas cómo fue la grabación de ese capítulo?

Esa canción, que la vamos a cantar este 1 de mayo en mi conversatorio. Lo curioso es que hay una versión corta de la película de Bob Esponja de 2004 donde el estribillo sí lo canté yo. Pero la versión final de rock no la canté porque era muy difícil, era un heavy metal complicado. Lo cantó el actor de doblaje Ezequiel Serrano. Para este conversatorio hemos hecho otra versión para poder cantarla con todos. Una de las cosas que más me gusta de esta experiencia es que está cargada de talento peruano. Me gusta que a cada país que voy, contar con talento de ahí. Aquí está involucrada la banda Sal del paraíso, una banda de música pop que se está abriendo camino.

(Ilustración: Gonzalo De Montreuil)

—Por último, ¿Qué crees que es lo que una persona necesita para ser un actor de doblaje?

No me gusta dar consejos, pero mi propuesta para todos los jóvenes latinoamericanos es que nosotros pasamos muchísimos años trabajando en la vida, más de los que estudiamos. Entonces, si no trabajas en lo que realmente te apasiona, no vas a ser feliz. Trabaja en lo que te apasiona y no dejes que criterios ajenos te hagan pensar que lo que te apasiona no es productivo. Quitémosle los perjuicios al oficio del artista. Vive de tu pasión.