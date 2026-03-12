Escuchar
La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de 'KPop Demon Hunter' | Foto: Archivo GEC
Por Agencia EFE

El gigante del entretenimiento Netflix confirmó este jueves la producción de la secuela de ‘K-Pop Demon Hunters’, expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma.

