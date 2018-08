"Lazy Town": Robbie Rotten, de personaje infantil a meme de internet

Stefán Karl Stefansson falleció este martes y ha dejado de luto, no solo a quienes lo siguieron durante la emisión del programa infantil "Lazy Town", sino también a numerosos jóvenes e incluso adultos.

Esto último se debe a que el actor islandés que dio vida a Robbie Rotten logró convertirse en uno de los personajes más amados de internet en los últimos años.

Todo comenzó en octubre de 2014, cuando se estrenó el episodio 107 de "Lazy Town", donde aparecía la canción "We Are Number One" ("Somos los número uno"). En ese segmento musical, Robbie Rotten intentaba enseñar "cómo ser un villano" a tres torpes clones que había hecho de sí mismo.

"We Are Number One", el famoso tema musical de Robbie Rotten. (Video: YouTube/Lazy Town)

Como internet es tierra de lo insospechado, al poco tiempo la canción fue subida a sitios como YouTube, donde se convertiría en un auténtico hito viral. En aquel tiempo –e incluso hoy en día– aparecieron gran cantidad de memes relacionados a la canción interpretada por Robbie Rotten.

Más allá de lo simplemente anecdótico, hay un detalle importante a tener en cuenta: "Lazy Town" se ha emitido en más de un centenar de países. Esto hacía de Stefán Karl Stefánsson y de Robbie Rotten figuras reconocible para millones de personas.

Para ese entonces, muchos de los niños que vieron las primeras temporadas de "Lazy Town" ya eran adolescentes y habían desarrollado un genuino aprecio por el personaje y el hombre detrás de este.

Fue así que, aquello que comenzó como una broma más de internet, se convirtió en un cariño insospechadamente genuino hacia Stefánsson. En 2016 se conoció que el artista padecía cáncer de páncreas, lo que hizo que las muestras de afecto hacia él fueran aún mayores e incluyeran campañas de recaudación para su tratamiento.

Stefan Karl Stefansson interpretando por última vez "We Are Number One". (Video: YouTube Lazy Town)

Lejos de deprimirse por su estado, ese mismo año el actor preparó una transmisión en vivo en su canal de YouTube, en la que volvía interpretar "We Are Number One". Para ello reunió a los actores que habían interpretado a los clones de Robbie Rotten y también al compositor de la canción.

Pese a que en 2017 parecía recuperado de su enfermedad, en marzo de este año el artista fue diagnosticado con un cáncer a la vía biliar inoperable. Stefán Karl Stefánsson falleció este 21 de agosto.