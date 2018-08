"Lazy Town": la valiente lucha de Stefán Karl Stefánsson contra el cáncer

El actor islandés Stefán Karl Stefánsson, conocido por su papel de villano en la serie infantil "Lazy Town", falleció el último martes 21 de agosto a causa de un cáncer al páncreas.



La enfermedad aquejaba hace varios años al popular "Robbie Rotten". Fue en 2016 cuando fue diagnosticado por primera vez.

En aquel entonces, el actor se sometió a una cirugía que pareció haber tenido éxito, pero el cáncer regresó en marzo de este año.

"La enfermedad está avanzada, está en el cuarto nivel, y la esperanza de vida se ha reducido significativamente. Sabemos que el tiempo es más preciado que nunca, y hemos decidido disfrutar de él, mientras tengamos la oportunidad", señaló su esposa Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir en comunicado.

"We Are Number One", el famoso tema musical de Robbie Rotten. (Video: YouTube/Lazy Town)