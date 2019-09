"¿Le temes a la oscuridad?": fecha de estreno de "Are You Afraid of the Dark?" por Nickelodeon, tráiler, historias y más

Creado por D.J. MacHale y Ned Kandel, "Are You Afraid of the Dark?", o más conocido en Latinoamérica como "¿Le temes a la oscuridad?", fue una serie de terror canadiense emitida originalmente entre 1990 y 1996 en Nickelodeon, con dos temporadas extras que llegaron en 1999 y el 2000. Ahora, la compañía ha renovado el programa de televisión para un reboot que llegará muy pronto a la pantalla chica.

La misma se concentraba en las aventuras de la 'Sociedad de la Medianoche', un grupo de jóvenes niños que se juntaban en mitad de la noche alrededor de una hoguera para contar sus historias de terror. No obstante, algo sucede y al final de la serie original la línea entre la ficción y la realidad se esfuma para dar paso a un formato completamente nuevo.

Ahora, Nickelodeon hará un reboot de esta serie para las nuevas generaciones, misma que viene preparando desde hace muchos años, aunque recién a inicios del 2019 se confirmó que efectivamente la empresa planeaba estrenar unos pequeños episodios de este clásico programa de horror.

¿Qué pasará con "Are You Afraid of the Dark?"? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes son los nuevos miembros de la 'Sociedad de la Medianoche'? En este artículo haremos un repaso de todo lo que se sabe de este reboot de la serie de Nickelodeon.

HISTORIA DE "ARE YOU AFRAID OF THE DARK?"

What are you afraid of? All new Are You Afraid of the Dark coming soon to Nickelodeon 🔥 pic.twitter.com/AJSZpSk7UY — Nickelodeon (@Nickelodeon) 11 de agosto de 2019

Como ya se mencionó anteriormente, la historia de la serie girará en torno a un grupo de jóvenes narradores de historias de terror, quienes se juntarán para contar tres diferentes relatos de miedo con la duración aproximada de tres horas por episodio.

La gran diferencia que se aprecia con la serie original y la nueva apuesta de Nickelodeon, es que comenzarán con uno de los elementos más polémicos de la producción principal: los cuentos de terror se harán realidad. Los niños ya no contarán historias donde otros vivieron los acontecimientos, sino que todo parece que serán ellos los protagonistas tanto en la ficción como en la realidad.

El primer relato se titulará ''Carnival of Doom'', donde una de las niñas cuenta una terrible historia de un carnaval maldito. Este lugar cobrará vida y será tarea de los chicos descubrir qué hacer para volver a su propia realidad o regresar esa historia al mundo de la fantasía.

No se ha especificado si lo que están viviendo los niños es parte de un suceso paranormal o si de alguna manera han podido conectarse para vivir la aventura en sus sueños, lo único que se tiene claro es que este grupo se mantendrá junto en todo momento hasta el final de la serie, siendo los grandes protagonistas de las siguientes historias.

PERSONAJES Y ACTORES DE "ARE YOU AFRAID OF THE DARK?"

Elenco de "Are You Afraid of the Dark?" (Foto: Nickelodeon)

Hace poco, Deadline reportó a los actores de este nuevo reboot de "Are You Afraid of the Dark?": Sam Ashe Arnold (Best.Worst.Weekend.Ever.), Miya Cech (Rim of the World), Tamara Smart (Artemis Fowl, The Worst Witch), Jeremy Taylor (It, Goosebumps 2:Haunted Halloween), Lyliana Wray (Top Gun: Maverick, Black-ish), y Rafael Casal (Blindspotting)

Para los personajes principales, Arnold tomará el papel de Gavin, Cech de Akiko, Smart de Louise, Taylor de Graham y Wray será Rachel. Por otro lado, Casal tomará el papel de Mr. Tophat, el jefe de pista del tenebroso carnaval del primer episodio.

TRÁILER DE "ARE YOU AFRAID OF THE DARK?"

FECHA DE ESTRENO DE "ARE YOU AFRAID OF THE DARK?"

El primer capítulo de "Are You Afraid of the Dark?" debutará en Nickelodeon el viernes 11 de octubre del 2019 con esta historia del infame carnaval. El capítulo 2 se estrenará el 18 de octubre y el último el 25 del mismo mes.