"¿Le temes a la oscuridad?" te hará prender las luces con su primer tráiler

El reboot de "Are You Afraid of the Dark?" ("¿Le temes a la oscuridad?" en América Latina) ya tiene su primer tráiler mostrando el argumento que tendrá esta serie limitada basada en el programa de terror de Nickelodeon.

La serie original era una antología de escalofriantes relatos contados por un grupo de chicos (La sociedad de la medianoche) alrededor de una fogata. El reboot mantendrá este formato, pero con el cambio que en esta ocasión el relato de no de sus miembros se convertirá en realidad.

Es así que los miembros, que antes eran el narrador o los oyentes pasivos, serán también protagonistas del relato. En esta serie limitada tratará de un carnaval del horror, el cual presenta personajes que quizás traigan a la mente a cierto payaso diabólico que actualmente se encuentra en cartelera.

En el reboot de "Are You Afraid of the Dark?" La nueva sociedad de la medianoche estará conformada por Akiko (Miya Cech), Gavin (Sam Ashe Arnold), Louise (Tamara Smart), Rachel (Lyliana Wray), y Graham (Jeremy Taylor)

La miniserie contará de tres capítulos de una hora y se estrenará el próximo 11 de octubre en Nickelodeon (EE.UU.). Hasta la fecha no se ha anunciado una fecha de salida para Latinoamérica.