Lena Headey y el incómodo momento que le hizo pasar un periodista

La actriz británica Lena Headey, quien interpreta a Cersei Lannister en "Game of Thrones", reveló en el programa "Running Wild with Bear Grylls"que en una rueda de prensa un periodista la hizo sentir mal con sus desatinados comentarios.

La actriz de 44 años relató que se sintió "abatida", tras los comentarios sobre su apariencia por parte de un periodista. "Yo estaba embarazada de siete meses y entré en una sala llena de periodistas, y entonces uno se levantó y dijo: 'Solo quiero decir que eres bastante decepcionante en persona'", recordó.



Pero este no fue el único comentario. Luego le preguntó: "¿ese es tu verdadero cabello?". "Sí", respondió la actriz. "La peluca se ve mucho mejor. Me gustas de rubia", agregó el reportero.

"Yo dije ok, me sentí abatida. ¿Es correcto decir eso?", añadió la actriz en "Running Wild with Bear Grylls". El conductor del programa no podía creer que alguien fuera tan desatinado.

El personaje de Lena Headey, actual reina de Poniente, estará disputándose el Trono de Hierro en la octava y última temporada de "Game of Thrones", que se estrenará en la primera mitad de 2019.



Headey se encuentra nominada a los Emmy a "Mejor actriz de drama" por su rol en "Game of Thrones". Se enfrentará a Alexis Bledel, Millie Bobby Brown, Vanessa Kirby y entre otras.