"Like la leyenda", la telenovela juvenil que trae de regreso la historia de "Rebelde", llegó a su segundo capítulo por la señal de Las Estrellas. En esta nota iremos contándote en vivo cada detalle de lo que ocurre con los alumnos del Life Institute of Knowledge and Evolution.

Al inicio del capítulo, Ulises y Antonia hacen las paces. Ella recuerda lo que realmente ocurrió en la fiesta y entiende que él fue su "héroe" y no quien difundió el video íntimo entre sus compañeros. Claudio también lo entiende así y le pide disculpas.

Al reencontrarse en el salón de música, Antonia acepta el pedido de Ulises y le canta un tema de amor. "Cursi, pero me gusta", le dice él y luego intenta darle un beso que es interrumpido por la llegada de los demás alumnos.

Quien no pasa por un buen momento es Machu. Ella encuentra a Silverio besando a Manuella, su compañera de habitación. Aunque ella cree que le hará la vida imposible en venganza, finalmente le confiesa que no vale la pena sufrir por "el molusco" (forma despectiva en la que se refiere a su ex) y bromean sobre lo ocurrido.

La tragedia también ronda a León. Estando en la cafetería de la escuela se entera de que la casa de Baldomero Rubio, su padre, un narcotraficante, ha sido intervenida. Temiendo por su bienestar, se comunica con él, quien le pide mantenerse alejado de la familia por un tiempo. Al concluir la llamada, se da cuenta que ha puesto en peligro mayor a su padre.

Emilia consolará a León en su pesar, pero será captado por Silverio. Sabiendo de la atracción que Machu sentía por él, la busca en su habitación y le muestra fotos del joven muy abrazado de Emilia. Pero mientras Machu piensa que ha perdido posibilidades con León, este en realidad es enfrentado por Emilia, que lo confronta al saber por las noticias a qué se dedica su padre.

