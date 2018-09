La esperada serie juvenil "Like la leyenda" se encuentra a pocas horas de su estreno. El personaje de Ceci de la Cueva se llama Soledad y estará envuelta en alguna historia de amor con algún secreto por revelar.

Cecilia de la Cueva se dio a conocer en el año 2011 como una de las participantes del reality "La Academia"; debutó como profesional junto a Adal Ramones y otros artistas de renombre; luego de varias apariciones en teatro y televisión, forma parte de el musical Wicked como Glinda.

Gracias a su nueva historia como Soledad en "Like la leyenda"; tuvo un dejavú en su propia historia, lo que la hizo recordar que fue víctima de bullying.

"Me intentaron cortar una oreja, me tiraron a la alberca muchas veces, me enterraron un compás en la espalda", declaró la actriz. Era alta, pelirroja y diferente; pero gracias a esa experiencia, se hizo la mujer fuerte que es ahora.

Gracias al apoyo de su familia, Cecilia, supo cómo superar esta terrible etapa de su vida. El Bullying es uno de los temas que se tocarán en "Like la leyenda"; así como: parejas del mismo sexo, madres solteras, drogadicción, etc.

El personaje de Soledad; tendrá un romance con Gabo (el maestro), una relación no tóxica pero sí compleja.