"Like la leyenda": todo lo que pasó en el episodio 4 | RESUMEN

"Like la leyenda" se transmite por el canal de Las Estrellas y relata la vida de 13 estudiantes de secundaria durante su tiempo en el "Life Institute of Knowledge and Evolution".

Al inicio del cuarto capítulo la Coordinadora de Consejo Académico, Soledad (Ceci de la Cueva) sorprende a Emilia (Ale Müller), la nueva alumna, quien tiene una hija en el instituto.

Ante la situación, Soledad decide apoyar a Emilia en lo posible para que no pierda sus clases, pero ella ya está en problemas junto a un compañero, quien es castigado limpiando un salón lleno de objetos antiguos, en el cual descubre una guitarra que contiene cartas y una libreta de canciones.

Mientras tanto, Emilia regresa de clase a cuidar a su hija, pero nuevamente es descubierta, esta vez por León (Carlos Said), quien también decide apoyarla a ocultar su secreto, aunque ella empieza a dudar sobre su pertenencia al instituto, por lo cual León decide hablar con Soledad.

Por otro lado, Antonia (Roberta Damián) y Ulises (Mauricio Abad) decidieron encontrarse en el salón de música para cenar a la luz de las velas, donde finalmente terminaron besándose apasionadamente, y aunque la situación se puso cada vez más intensa, Antonia decidió no tener relaciones sexuales porque no se sentía preparada.

Más tarde Antonia y Ulises ingresan al comedor del instituto de la mano y sus compañeros les gritan: ‘beso, beso’; Antonia culpa a Machu de haber revelado su secreto mientras sus amigos esperan ansiosos los detalles de lo sucedido y ante la insistencia, revela que son novios y que solo llegaron a besarse.

Silverio aprovechó el momento de atención y anunció a todos los presentes que está soltero, pues terminó su relación con Machu, pero su nuevo comportamiento le genera cierta molestia a su ex enamorada, pues se acerca a la mayoría de las chicas y aunque él cree que la está poniendo celosa, ella no piensa regresar con él.

Emilia finalmente decide probar suerte presentándose en un spa, pero rápidamente recapacita y va donde su madre con la niña, pero Sole la sorprende diciéndole que le ha conseguido un trabajo a su madre, en el cual tendrá tiempo libre para cuidar a la bebé de manera que no deje sus estudios.



EL DATO

Recuerda que puedes volver a ver el capítulo cuatro de "Like la leyenda" en HD por la web de Las Estrellas.