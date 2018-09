"Like la leyenda": se confirma la participación de Maite Perroni 

El productor de "Like la leyenda", Pedro Damián, reveló en su cuenta oficial de Twitter: "Ya hablamos con ella y sí va a estar"; así se confirmó la participación de la actriz ex "Rebelde" en esta nueva producción juvenil.

Días atrás, Maite Perroni, dijo que no le disgustaría participar en "Like la leyenda", serie que muchos catalogan como remake de la telenovela Rebelde, que ella protagonizó hace 14 años.

Esta nueva producción está muy cerca de su estreno, programado para el día 10 de Septiembre por el canal Las Estrellas, y cada día las expectativas van en aumento; más aun con la confirmación de Maite Perroni dentro de esta nueva historia.

Pedro Damián, productor de esta telenovela juvenil, y realizador también de la exitosa telenovela Rebelde, confirmó la noticia luego de que una fan brasileña le generara la pregunta. Sin embargo, no dio más detalles de la noticia ni de cómo será la participación de la actriz mexicana; lo que generó más incertidumbre en sus seguidores.

Por otro lado, Maite no es la única ex Rebelde que aparecerá en “Like la leyenda”; pues Christian Chávez formará parte del elenco como "Gabo", un profesor dentro del “Life Institute of Knowledge and Evolution”.

Ahora que se confirmó la participación de Maite, muchos de los seguidores de Rebelde están pidiendo por sus demás artistas favoritos de la serie que causó éxito total. Seguramente tendremos más noticias sobre los ex RBD.