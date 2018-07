Muchos todavía recuerdan la telenovela juvenil "Rebelde" y a la agrupación RBD. A pedido del público, quienes no olvidan la banda de pop conformada por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, existe una nueva versión de RBD.

El productor Pedro Damián, creador de "Rebelde", confirmó que la nueva versión se llamará "Like, la leyenda" y contará la historia de 13 adolescentes de distintas nacionalidades que, guiados por su pasión por el arte, vivirán grandes aventuras en el Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE).

La telenovela estará protagonizada por Alejandra Muller, Santiago Achaga, Macarena García, Bernardo Flores, Roberta Damián, Víctor González, Catalina Cardona, Anna Iriyama, Carlos Said, Violeta Alonso, Zuri Sasson y Flávio Nogueira.

En el marco del lanzamiento de "Like, la leyenda", la banda lanzó su primer sencillo, que incluye un videoclip llamado "Este movimiento", de estilo urbano.

"Este Movimiento" - Like

La nueva telenovela, "Like: la leyenda", será estrenada el lunes 3 de setiembre por el canal mexicano Las Estrellas y tendrá 160 capítulos de una hora cada uno. Estarán divididos en dos temporadas, según confirmó Pedro Damián.

Cabe señalar que el actor Mauricio Abad, de origen peruano, será uno de los protagonistas de la serie interpretando al extrovertido, Ulises.

Asimismo, Christian Chávez y Zoraida Gómez, quienes interpretaron a 'Giovanni' y 'Luján' en "Rebelde", ahora serán profesores en "Like, la leyenda".