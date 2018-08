¿Qué tan diferente será "Like, la leyenda" de "Rebelde"?

La serie juvenil "Like, la leyenda" llega con el rótulo de ser sucesora de "Rebelde", pero los integrantes más experimentados del reparto tienen claro que ambas producciones tienen temáticas diferentes.

Quienes están particularmente al tanto de ello son los actores que darán vida a los maestros del instituto L.I.K.E., quienes señalan que la serie abordará temas complejos directamente relacionados con las vivencias de muchos jóvenes. Así lo dejaron saber Christian Chávez, Ceci de la Cueva y Óscar Schwebel y Gina Castellanos en reciente diálogo con el medio mexicano El Universal.

"Rebelde era una comedia romántica, L.I.K.E. no, habla sobre temas mucho más fuertes que le pasan a los adolescentes", señaló Christian Chávez. El actor de 35 años fue parte de Rebelde en la década pasada y vuelve a las aulas en "Like, la leyenda", aunque en el papel de profesor.

En la nueva producción de Pedro Damián, Christian Chávez será Gabriel, una figura cercana a los jóvenes estudiantes del instituto y su principal cómplice dentro del grupo de profesores.

"Ser maestro en esta historia es para mí una forma de regresarle algo a la vida. Es una ofrenda hacia los maestros, porque un buen maestro, dándote un buen consejo, puede cambiarte la vida completamente", añadió Chávez.

Otro de los maestros de "Like, la leyenda" será Humberto del Águila, personaje que estará a cargo de Óscar Schwebel, conocido por su paso por la agrupación musical OV7. Humberto se caracteriza por ser un hombre amargado y distante, aunque su forma de ser oculta una historia de abuso y bullying en su juventud.

"Like, la leyenda" contará con actores provenientes de "Rebelde". Algunos de ellos serán profesores en el instituto L.I.K.E. (Foto: Difusión)

"Mi hijo tiene 17 años y le comento de los problemas que se están planteando aquí y me dice que es verdad, que le pasó a una amiga. Creo que el gran acierto que ha tenido Pedro es ver todo lo que le ha pasado a esos chicos desde el origen. Se van a contar cosas que nunca se han hablado en televisión", sostuvo Schwebel.

Toda entidad educativa tiene un director y en "Like, la leyenda" ese papel recaerá sobre Gina Castellanos, quien será Victoria.

"Va a abrir una línea de diálogo, tenemostemas que no se habían visto: madres lesbianas, sexo prematuro, enfermedades de transmisión sexual, violaciones, tenemos lo que hoy por hoy se vive. En nuestro elenco también hay un chico con síndrome de Down", señaló la actriz.

Los personajes de Castellanos y Schwebel tendrán muchos desacuerdos dentro de la historia, lo que resulta llamativo, pues ambos artistas son esposos fuera de la ficción de "Like, la leyenda".